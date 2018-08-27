Rejime bağlı güçler, muhalefete son darbeyi indirme niyetiyle günlerdir İdlib’in sınırları boyunca tahkimat yapıyor. Dördüncü Zırhlı Tugay’a bağlı unsurlar, İdlib’in batı sınır hattının karşısında, Lazkiye’deki dağlık alanda kuzeye doğru hareket halinde. İdlib’in güneyindeki yerleşimler, sınırın karşısından sürekli topçu ateşi ile baskı altında tutuluyor. Sınırın doğu cephesinde de hareketlilik gözleniyor. Bütün bu adımlar Suriye ordusunun İdlib’i batı, doğu ve güneyden kuşatmakta olduğunu gösteriyor.



Endişe edilen olur ve Esad’ın ordusu İdlib’e doğru topyekun bir hamle yaparsa, genel kanı, Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılından sonraki en sert savaşın yaşanacağı yönünde.



BM Dünya Sağlık Örgütü’nün ağustos ayı başındaki resmi raporuna göre, böyle bir çatışmanın tetikleyebileceği bir toplu göç hareketinde İdlib ve civarında yerinden olması beklenen insanların alt sınırı 250 bin, üst sınırı ise 700 bin olarak tahmin ediliyor.



BM’nin İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, İdlib ve civarında 4 milyona yakın sivilin yaşadığını belirtiyor. Sadece İdlib’in sınırları içinde yaşayan kişi sayısı 2 buçuk milyon kadar. Bu sayının yarısı, yani 1 milyon 250 bin insan, Suriye’nin başka yerlerinden buraya göç etmiş, yerinden olmuş kişiler.



Sonuçta, 2 buçuk milyon insan, her türlü provokasyona açık bir şekilde Türkiye’nin bitişiğindeki İdlib’de sıkışmış durumda.



Astana mutabakatı çerçevesinde İdlib’de muhalefetle Esad rejiminin kontrolündeki bölgeyi ayıran sınır hattı boyunca 12 ayrı askeri gözlem noktasında, Türk askerleri, çatışmasızlığı gözetmek üzere nöbet tutuyor. Yerel haber kaynakları, rejim güçlerinin olası bir harekatında, gözlem noktalarının da risk altında bulunduğu belirtiliyor.



