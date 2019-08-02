Kazakistan'da düzenlenen toplantının ikinci gününde taraflar, nihai bildiri üzerinde uzlaşmak için ikili ve üçlü görüşmeler düzenledi.



Türkiye, Rusya, İran, Suriye rejimi ve muhalefet heyetinin bir araya geldiği toplantıda İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde sivil kayıpları önlemek konusunda uzlaşıldı.



Garantörlerin askeri personelinin güvenliğini sağlamak için önlemler alınması konusunda da mutabık kalındı.

Toplantıda yayınlanan ortak bildiride tarafların Suriye'nin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine bağlılıkları vurgulandı.



Suriye'deki halka ön şart olmadan, insani yardım ulaştırılması gerektiği belirtildi. Suriye'de DAEŞ ve Nusra Cephesi gibi terör listesindeki bağlantılı kişilerle mücadeleye devam edileceğinin altı çizildi.



Bildiride, gelecek garantörler toplantısının yine Kazakistan'da ekim ayında düzenleneceği ilan edildi.