Son dakika haberi! Önce Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ardından Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, sonra da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin iki daimi üyesi ve Almanya ile İdlib'i konuştu.



Görüşmelerde, Rusya ve Suriye ordusunun İdlib'e dönük olası operasyonu gündemdeydi.



Bu operasyonun önüne geçmek için atılacak adımlar konuşuldu.



25 Eylül'de New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu açılacak.



Ayrıca Cuma günü İstanbul'da Türkiye-Rusya-Almanya-Fransa dörtlü Suriye toplantısı yapılacak.



Ülkelerin Suriye konusundaki özel temsilcileri, danışmanları toplantıda olacak.



Çavuşoğlu'nun görüşmelerinde bu toplantıya ilişkin bilgi paylaştığı da belirtilyior.



Yetkililer, dörtlü zirvenin ABD'ye karşı bir zirve olmadığını, Suriye konusundaki Türkiye-Rusya-İran gibi mekanizmalara alternatif olmadığının altını çiziyor.



Bu nedenle ABD Dişişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmede bu toplantının önemi ve bir süredir gergin olan ikili ilişkilerle ilgili başlıkların da konuşulduğu ifade ediliyor.