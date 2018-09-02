Fransa basınına konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İdlib'deki durumun endişe verici olduğunu söyledi.
Beşar Esad'ın savaşı kazandığını ancak barışı kazanamadığını belirtti. İdlib'de bir katliamın yaşanmaması için Fransa'nın Astana grubuyla çalıştığını da ifade eden Le Drian, idlib'deki tek çözümün siyasi çözüm olduğunu söyledi.
"Rusya ve Türkiye'nin itibarını her şekilde etkileyecek insani trajediden kaçmak gerekir" diyen Fransa Dışişleri Bakanı, Rusya ve Türkiye ile birlikte çıkış yolu bulmaya çalıştıklarını belirtti.
"İdlib konusunda Türkiye ve Rusya ile çıkış yolu bulmaya çalışıyoruz"
Anadolu AjansıDünya
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İdlib konusunda Türkiye ve Rusya ile çıkış yolu bulmaya çalıştıklarını söyledi.
Fransa basınına konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İdlib'deki durumun endişe verici olduğunu söyledi.