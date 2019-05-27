Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ve Rus savaş uçakları ve helikopterlerinin bölgeye bombardımanı arttırdığını aktardı.
İdlib'deki bir pazar yerine düzenlenen saldırıda en az 5 kişi öldü. Suriye helikopterlerinin onlarca varil bombası attığı iddia edildi.
Rejim güçleri yoğun çatışmaların ardından Kefr Nebude'yi ele geçirdi. İdlib bölgesinde son bir ayda ölenlerin sayısının 800'ü aştığı belirtiliyor.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Suriye ve Rus savaş uçaklarının gerilimin azaltılması anlaşmasına dahil olan bölgede hava saldırılarına devam ettiğinin altını çiziyor. 200 binden fazla kişininse evini terk ettiği gelen haberler arasında.
İdlib yoğun Rus ve Suriye bombardımanı altında
NTV HaberDünya
İdlib günlerdir Rusya destekli Suriye ordusunun yoğun hava bombardımanı altında. Bölgede can kayıpları artarken, Esad rejimine bağlı güçlerin "fosfor bombası" kullandığı iddia edildi
Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ve Rus savaş uçakları ve helikopterlerinin bölgeye bombardımanı arttırdığını aktardı.