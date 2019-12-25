İdlib'de 40 köy Esad yönetiminin kontrolüne geçti

Suriye ordusu Rusya'nın hava desteğiyle İdlib'de ilerliyor. Saldırılar İdlib'in güneydoğusunda yoğunlaştı.



Suriye ordusu perşembeden bu yana Maaret el Numan ve Serakib kırsalında 40'tan fazla yerleşim yerini ele geçirdi.



Şam yönetiminin kontrolüne geçen yerler arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 8 numaralı gözlem kulesini bulunduğu Surman da var.

Gözlem kulesi Suriye askerleri tarafından çevrelendi.



Türk güvenlik kaynaklari kritik gelişmeyi doğruladı. Ancak rejim güçlerinden gözlem noktasına yönelik saldırgan bir tutum olmadığı belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Astana anlaşmasına göre görevini yerine getirdiği vurgulandı.



Türk tarafı ile Rus tarafının düzenli irtibat halinde olduğuna dikkat çekildi. Gözlem kulesindeki personelin tüm ihtiyaçlarının karşılanması için koridorun açık olduğu ifade edildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'de 12 gözlem noktası bulunuyor. Rejim güçleri ağustos ayında Morik'teki 9 numaralı gözlem noktasını çevrelemişti. Surman'daki, Şam yönetiminin kontrolündeki bölgede kalan ikinci gözlem noktası oldu.



Aylardır süren İdlib operasyonuna yeniden hız veren Suriye ordusunun hedefinde Maaret el Numan ilçesi var. İdlib kent merkezinin güneyindeki Maaret el Numan ülkenin en büyük kenti Halep'i başkent Şam'a bağlayan M5 karayolu üzerinde yer alıyor.



Şam yönetimi 2012'den bu yana silahli muhalifler tarafindan kapalı tutulan M5 karayolunu yeniden açmayı hedefliyor. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ordusunun Maaret el Numan'a birkaç kilometre uzakta olduğunu duyurdu.



Şam yönetiminin geçen hafta yeniden başlattığı operasyon yeni bir göç dalgasını da beraberinde getirdi. On binlerce kişi Rusya'nın hava saldırılarından kaçıyor. Rus uçaklarının, Türkiye sınırına doğru kaçan sivilleri de hedef aldığı gelen haberler arasında.



Gözlemevi, Rusların Cobas köyünde kaçan sivillerin sığındığı bir okulu vurduğunu duyurdu. Saldırıda beşi çocuk, biri kadın sekiz sivil hayatını kaybetti. Uçaklar daha önce de Türkiye sınırına ilerleyen konvoyu hedef almıştı, 12 sivil ölmüştü.

