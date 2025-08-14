İdlib'de art arda patlamalar: 2 sivil hayatını kaybetti

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, kuzeydeki İdlib ili çevresinde şiddetli patlama sesleri yükseldi.



Haberde, "Patlamaların kaynağı ve niteliği belirlenmeye çalışılıyor. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi." ifadelerine yer verildi.



İdlib Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise ilk belirlemelere göre 2 sivilin hayatını kaybettiği, 4 sivilin yaralandığı kaydedildi.