İdlib'de art arda patlamalar: 2 sivil hayatını kaybetti
Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde nedeni henüz belirlenemeyen patlamalar gerçekleşti. Patlamalar sonucunda iki sivil yaşamını yitirdi.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, kuzeydeki İdlib ili çevresinde şiddetli patlama sesleri yükseldi.
Haberde, "Patlamaların kaynağı ve niteliği belirlenmeye çalışılıyor. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi." ifadelerine yer verildi.
İdlib Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise ilk belirlemelere göre 2 sivilin hayatını kaybettiği, 4 sivilin yaralandığı kaydedildi.
