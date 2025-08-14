İdlib'de art arda patlamalar: 2 sivil hayatını kaybetti

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde nedeni henüz belirlenemeyen patlamalar gerçekleşti. Patlamalar sonucunda iki sivil yaşamını yitirdi.

devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, kuzeydeki ili çevresinde şiddetli patlama sesleri yükseldi.

Haberde, "Patlamaların kaynağı ve niteliği belirlenmeye çalışılıyor. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi." ifadelerine yer verildi.

İdlib Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise ilk belirlemelere göre 2 sivilin hayatını kaybettiği, 4 sivilin yaralandığı kaydedildi.

