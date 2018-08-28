Yerel haber kaynakları, Suriye'de Esad rejiminin elinde bulunan Hama-Halep karayolunda çok sayıda kamyonun cephane ve silahlı personel taşıdığını duyurdu.



Bunlar arasında tank taşıyan uzun araçların da bulunduğu belirtildi. Rejim kuvvetlerini komuta eden bir yetkili, uluslararası haber ajanslarına yaptığı açıklamada, İdlib'deki savaşın Suriye'deki iç savaşın son aşaması ve son büyük çatışması olacağını söyledi.



İdlib'i üç yönden kuşatan rejim güçleri, güneydeki yerleşimleri aralıklarla topçu ve havan ateşiyle vurmaya devam ediyor.



Bu arada, Türkiye bölgedeki gözlem noktalarındaki bölüklerin güvenliği için tahkimat yapmayı sürdürüyor.

Türkiye plakalı kamyon ve çekicilerin de İdlib'in güneyindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait "Murek" gözlem noktasına beton savunma blokları taşıdığı haber veriliyor.



Muhalifler de olası bir saldırıya karşı hazırlıklarına devam ediyor. İçinde Özgür Suriye Ordusu unsurlarının da bulunduğu "Ulusal Özgürlük Cephesi" İdlib'in güneyindeki El Letamina kasabasında mevzi kazıyor, ağır silahlarla tahkimat yapıyor.



Rusya ise, Esad rejiminin hazırlıklarını izlemekle yetinmiyor, sahada aktif diplomasi trafiği yürütüyor.

Rusya haber ajansı RIA'nın haberine göre, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İdlib'deki muhalif grupların liderleriyle bir araya geldi.

Görüşmelerde Doğu Guta ve Dera'da yapılan anlaşmalara benzer bir uzlaşma için çaba sarfedildiği belirtildi.



Öte yandan Rus gazetesi İzvestia, Moskova'nın Doğu Akdeniz'e eşi görülmemiş büyüklükte bir deniz kuvveti gönderdiğini yazdı.

Gazeteye göre 10 gemiden oluşan filoda ağırlıklı olarak muharip sınıfının en büyük gemileri olan kruvazörler yer alıyor.

Gazete bu gemilerdeki füzelerin İdlib'e yönelik bir harekat sırasında Esad rejimine destek vermek üzere kullanılacağını belirtti.

