Suriye'de Esad rejimine ait Su 22 tipi savaş uçağının, İdlib'in güney kırsalında Temaniye beldesinin semalarında uçaksavar birlikleri tarafından vurulduğu açıklandı.

Düşürülen uçağın pilotunun paraşütle Temaniye civarına inmesi sonrasında yakalandığını iddia edildi.