Suriye'de Esad rejimine ait Su 22 tipi savaş uçağının, İdlib'in güney kırsalında Temaniye beldesinin semalarında uçaksavar birlikleri tarafından vurulduğu açıklandı.
Düşürülen uçağın pilotunun paraşütle Temaniye civarına inmesi sonrasında yakalandığını iddia edildi.
İdlib'de Esad rejimine ait savaş uçağı düşürüldü
NTV HaberDünya
Suriye'de İdlib'in güneyine saldırı düzenlemek isteyen Esad rejimine ait bir savaş uçağı, muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar tarafından düşürüldü.
Suriye'de Esad rejimine ait Su 22 tipi savaş uçağının, İdlib'in güney kırsalında Temaniye beldesinin semalarında uçaksavar birlikleri tarafından vurulduğu açıklandı.