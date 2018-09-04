El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir-ü Şam adı son dönemde daha sık duyduğumuz, İdlib’deki en kalabalık silahlı organizasyon olarak öne çıkıyor.



Heyet Tahrir-ü Şam, (Şam’ı Özgürleştirme Heyeti” anlamını taşıyan ve başharflerinden yapılan kısaltma ile HTŞ olarak bilinen örgüt, radikal bir İslam anlayışına sahip.

HTŞ, Afganistan çıkışlı El Kaide’ye bağlı ve yakın ilişkileri bulunan bir örgüt. HTŞ'nin liderliğini Suriyeli El Culani yapıyor.

Rus savaş uçakları, El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir-ü Şam'ı sık sık hedef alıyor.

Suriye’de 2012 yılında El Nusra adıyla kurulan örgütün kendini feshetmesi sonrasında, bu yapının lider kadrosu HTŞ’yi oluşturdu.



Çatı örgüt olarak bünyesine aldığı “Nureddin Zengi Hareketi” gibi bazı muhalif gruplar son dönemde bu koalisyondan ayrıldılar.



İdlib merkezi ve kırsalının önemli bölümünü elinde bulunduran (yaklaşık yüzde 60'lık bölüm) HTŞ’nin yaklaşık 20 bin silahlı savaşçısı olduğu tahmin ediliyor.



HTŞ lideri 40'lı yaşlarını süren Dera doğumlu Suriyeli Ebu Muhammed el Culani. ABD'nin yakalanması için 10 milyon dolar ödül açıkladığı El Culani ırak’ın işgalinden bu yana Ortadoğu’daki El Kaide bağlantılı örgütlerin yönetici kadrolarında yer aldı.

Rusya, Heyet Tahrir-ü Şam'ın lideri Suriyeli Ebu Muhammed el Culani'yi geçtiğimiz yıl saldırıda ağır yaraladığını iddia etmişti.

El Culani son açıklamasında, “Esad rejimi ordusuna asla teslim olmayacaklarını” söyledi.



HTŞ son dönemde tümüyle “DAEŞ benzeri bir radikal örgüt” görüntüsü veriyor.



HTŞ, DAEŞ’ten farklı bir örgütsel yapılanmaya sahip olsa da benzer dini ve siyasi yönelimlere sahip.



Rusya ve Suriye’nin “teör grubu” olarak tanımladığı HTŞ Türkiye tarafından da bu kategoride değerlendiriliyor.



HTŞ, Türkiye’nin desteklediği “Özgür Suriye Ordusu” gibi rejim karşıtı diğer gruplarla zaman zaman çatışıyor.