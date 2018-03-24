İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Merkezi Müdürü Mustafa Hac Yusuf il merkezinde bir hastanenin yakınlarında bomba yüklü aracın patladığını söyledi.
Yusuf, "İlk belirlemelere göre 7 sivil yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı." dedi.
Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Patlamada civardaki binalar ve çok sayıda araç da zarar gördü.
İdlib'de patlama: 7 ölü, 25 yaralı
Anadolu AjansıDünya
Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 7 sivil hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.
İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Merkezi Müdürü Mustafa Hac Yusuf il merkezinde bir hastanenin yakınlarında bomba yüklü aracın patladığını söyledi.