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İdlib'de patlama: 7 ölü, 25 yaralı

Anadolu Ajansı

Dünya

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 7 sivil hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Merkezi Müdürü Mustafa Hac Yusuf il merkezinde bir hastanenin yakınlarında bomba yüklü aracın patladığını söyledi.

Yusuf, "İlk belirlemelere göre 7 sivil yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı." dedi.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Patlamada civardaki binalar ve çok sayıda araç da zarar gördü.

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