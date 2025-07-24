İdlib'de silah deposunda patlamalar: En az 5 kişi öldü

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde silah deposunda meydana gelen çok sayıda patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı.



AA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Kefraya beldesindeki silah ve mühimmat deposunda, bilinmeyen bir nedenle 15 patlama oldu.



Sağlık yetkilileri, patlamalarda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin yaralandığını açıkladı.



Yaralılar tedavi için çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlamaların şiddetiyle yakınlardaki yapılarda da hasar meydana geldi.

