İdlib'de silah deposunda patlamalar: En az 5 kişi öldü
Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de, 5 kişinin ölmesine yol açan patlamaların nedeni henüz bilinmiyor.
Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde silah deposunda meydana gelen çok sayıda patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı.
AA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Kefraya beldesindeki silah ve mühimmat deposunda, bilinmeyen bir nedenle 15 patlama oldu.
Sağlık yetkilileri, patlamalarda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin yaralandığını açıkladı.
Yaralılar tedavi için çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlamaların şiddetiyle yakınlardaki yapılarda da hasar meydana geldi.
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