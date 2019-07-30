Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Suriye'de rejimin ve Rusya'nın gerginliği azaltma bölgesi İdlib'i 90 günden uzun süredir bombalamasının 'kıyıma' neden oldunu belirterek, ''Uydu görüntüleri 17 köyün tamamen yıkıldığını ve boşaldığını gösteriyor' dedi.



BM Güvenlik Konseyi'ni, Suriye'deki insani duruma ilişkin bilgilendiren Lowcock, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde devam eden saldırılara dikkati çekerek, hava saldırıları düzenleyen rejim ve destekçisi Rusya ile saldırılar karşısında sessiz kalan BM Güvenlik Konseyi'ne eleştiriler yöneltti.



Lowcock, BM'nin defalarca yaptığı uyarılara rağmen sivillere, okul ve hastanelere yönelik saldırıların devam ettiğini belirterek, "Suriye hükümeti ve Rusya'nın sözde gerginliği azaltma bölgesi İdlib'i 90 günden uzun süredir bombalaması kıyıma neden oldu." ifadesini kullandı.



Çatışmaların neden olduğu hasarı uydu görüntülerinin de ortaya koyduğunu kaydeden Lowcock, "Neredeyse tüm binalar üç ayda yıkıldı. Uydu görüntüleri 17 köyün tamamen yıkıldığını ve boşaldığını gösteriyor." diye konuştu.



"YİNE OMUZLARINIZI MI SİLKECEKSİNİZ"



Lowcock, ayrıca terör örgütü Heyet Tahrir Şam'ın İdlib'de varlığını sürdürdüğünü ancak her bir savaşçının bulunduğu alanda en 100 sivilin de yaşadığını belirtti.



İdlib'deki saldırılar karşısında sessiz kalan BM Güvenlik Konseyi'ni de eleştiren Lowcock, şöyle devam etti:



"Güvenlik Konseyi şimdiye kadar yapılan tüm çağrıları görmezden geldi. Neler olduğunu görüyorsunuz ve gözleriniz önünde devam eden kıyım karşısında 90 gündür hiçbir şey yapmıyorsunuz. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'nin de dediği gibi, yine omuzlarınızı mı silkeceksiniz yoksa İdlib'in çocuklarına kulak asıp bir şey yapacak mısınız?"

