İdlib'deki cihatçıların 60'ı Alman vatandaşı

Alman medya kuruluşları SWR ve ARD'nin haberine göre Suriye'nin İdlib vilayetindeki radikal İslamcı cihatçıların 60'tan fazlası Alman vatandaşı. Habere göre Alman cihatçılar Heyet Tahrir Şam ile birlikte hareket ediyor ve Telegram benzeri uygulamalar yoluyla propaganda videoları paylaşıp bağış toplamaya çalışıyor. Bağışların elektronik para birimi Bitcoin aracılığıyla Almanya'dan Suriye'ye aktarıldığı öğrenildi.



Federal Emniyet Teşkilatı elektronik para birimlerinin terör finansmanı bağlamında "uzun süredir yoğun bir biçimde" incelendiğini açıkladı. Açıklamada elektronik para birimlerinin "yüksek anonimlik derecesi nedeniyle sadece para aklama bakımından değil terörizm finansmanı amacıyla da kullanılabilmesi açısından yüksek bir risk taşıdığı" belirtildi.



Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi dün Şam’a bağlı güçlerin M5 karayolunun İdlib'den geçen kısmında önemli bir bölümü daha ele geçirdiğini duyurmuştu.



Suriye devlet televizyonu da bugün Suriye ordu birliklerinin Serakib kentini ele geçirdiğini geçti. Haberde haftalardır bombardıman altında tutulan Serakib'in boş sokaklarına ait görüntülere yer verildi.



Serakib ülkenin en önemli iki karayolunun kesişimi üzerinde bulunuyor. Başkent Şam'ı Halep ile bağlayan M5 karayolu da Lazkiye'yi Halep'e bağlayan M4 karayolu da Serakib'den geçiyor.

