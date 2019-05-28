Suriye'de, Esad rejimine ait savaş uçakları, ‘İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 24’e yükseldi. Onlarca sivil de yaralandı.



Saldırılar, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ve çevresine düzenlendi. Anadolu Ajansı'nın Beyaz Baretliler örgütüne dayandırdığı haberine göre, gün içerisinde İdlib ve Halep'teki sivil yerleşimlere düzenlenen hava saldırılarında ölenlerin sayısı 24'e yükseldi. Çok sayıda da yaralının olduğu belirtiliyor. Ölü ve yaralı sayısının daha da artmasından endişe ediliyor. Türkiye, Rusya ve İran, Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini ‘Gerginliği Azaltma Bölgesi’ ilan etmişti.