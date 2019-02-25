Suriye'de Beşşar Esad rejimi ve İran destekli grupların "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlerle askeri muhaliflerin cephe hatlarına düzenlediği hava ve kara saldırılarında 2'si çocuk 3 sivil öldü, 3 sivil yaralandı.



Esad rejimi ve İran destekli yabancı gruplar, Han Şeyhun ve Serakib ilçesi, Huveyn, Sukeyk ve Habit köyleri ile Bidama bölgesine, Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamine ve Kefer Zita ilçesine topçu saldırısı düzenledi.



Esad rejimine bağlı savaş uçakları da Lazkiye ilindeki Hımeymım Üssü'nden kalkarak İdlib'in güneydoğusundaki Sukeyk, Temaniye ve Huveyn köylerinde askeri muhaliflerin cephe hatlarına hava saldırısı gerçekleştirdi.



İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, İdlib'in güneyinde birçok noktaya rejim birliklerinin topçu saldırısı düzenlendiğini söyledi.



Hac Yusuf, "Rejim güçlerinin Habit köyüne düzenlediği roket saldırısında 2'si çocuk, 3 sivil yaşamını yitirdi, en az 3 sivil yaralandı" dedi.



Rejim güçlerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne bu yılın başından beri düzenlediği hava ve kara saldırılarında en az 85 sivil hayatını kaybetti, 273'ten fazla sivil yaralandı.



Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına ara ara devam ediyor.



Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakatın öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

