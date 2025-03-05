Iğdır Nahçıvan Boru Hattı'nın açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İlham Aliyev'in katılımıyla yapıldı

Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji alanında gerçekleştirilen ortaklıkla yapılan Iğdır-Nahçıvan Boru Hattı'nın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımayla gerçekleştirildi. Törenden sonra hatta ilk gaz verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada, "Kardeşlik ilkelerimizde önemli gelişmeler kaydediyoruz. Birçok projeyle taçlandırdığımız enerji sektörü bunların en başında geliyor. TANAP vasıtasıyla Azerbaycan gazını Avrupa'ya ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün bu iş birliğine yeni bir projeyi daha eklemekten büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye, doğalgaz ihracatına yeni bir rota ekliyor. Iğdır-Nahçıvan Boru Hattı'nın tamamlanması sonrası bugün düzenlenecek törenle Nahçıvan'ın gaz ihtiyacı Türkiye tarafından karşılanacak. Hattın kapasitesi günde 5 milyon metreküpe yani yılda 1,8 milyar metreküpe çıkarabilecek. Boru hattı, Nahçıvan'ın mevcutta ihtiyacı olan yıllık 500 milyon metreküp doğalgaz ihtiyacını karşılayacağı gibi bölgedeki 500 bin kişilik nüfusun tamamına yetecek.



ALİYEV ANKARA'YA GELDİ



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi ziyaret için Ankara'da. Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımların yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Ziyaret vesilesiyle ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 25 Eylül 2023 tarihinde birlikte temelini attıkları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın açılış töreni canlı bağlantıyla gerçekleştirilecektir."