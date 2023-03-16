"İHA krizi" sonrası ABD ile Rusya arasında ilk görüşme

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ABD Savunma Bakanı Llyod Austin Karadeniz’de Amerikan MQ-9 tipi insansız hava aracının (İHA) düşmesini görüştü.



Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu’nun Austin ile telefon görüşmesi ABD tarafının inisiyatifi ile gerçekleşti. Görüşmede, ABD’ye ait İHA’nın Karadeniz’de düşmesine ilişkin olayın neden ve sonuçları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

"KIRIM AÇIKLARINDAKİ UÇUŞ KIŞKIRTICI ÖZELLİK TAŞIYORDU"



Şoygu, ABD’nin, Rusya tarafından özel askeri operasyonun uygulanmasıyla bağlantılı olarak ilan ettiği uçuşların kısıtlandığı bölgede kurala uymaması ve Rusya’nın çıkarlarına karşı istihbarat eylemlerini güçlendirmesinin bu olaya neden olduğuna dikkat çekti.



ABD’nin stratejik İHA’sının Kırım açıklarında yaptığı uçuşun “kışkırtıcı özellik” taşıdığını vurgulayan Şoygu, bu durumun Karadeniz'de durumun tırmanması için önkoşullar oluşturduğunu dile getirdi.

"İLETİŞİM KANALLARI AÇIK TUTULMALI"



Şoygu, “Rusya olayların bu şekilde gelişmesini istemiyor ancak tüm provokasyonlara orantılı olarak karşılık vermeye devam edecek. Aynı zamanda büyük nükleer devletler, herhangi bir kriz durumunu müzakere etmek için askeri iletişim kanallarını açık tutmak dahil, mümkün olduğunca sorumlu hareket etmelidirler.” dedi.



ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz’de ABD’ye ait MQ-9 tipi İHA’yı taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü duyurmuştu.



Rusya Savunma Bakanlığı ise ABD’ye ait MQ-9 İHA’nın Ukrayna’daki "özel askeri operasyon" nedeniyle uluslararası standartlara uygun olarak tüm hava sahası kullanıcılarına bildirilen geçici durum alanını ihlal ettiğini açıklamıştı.



LAVROV: ABD SÜREKLİ PROVOKASYON ARAMAYA ÇALIŞIYOR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dünyanın en büyük iki nükleer gücünün çatışmasına neden olabilecek olayların ciddi riskler ortaya çıkaracağını söyledi.



Lavrov, Rossiya-1 devlet kanalında "Moskova.Kremlin.Putin" programında, Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 İHA'nın düşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



ABD'nin "özel askeri operasyon" için Rusya'nın Karadeniz'de uçuşa kısıtlanmış bölgeler ilan etmesini görmezden geldiğini belirten Lavrov, "Amerikan tarafı, çatışmacı yaklaşımlarını tırmandırmak için sürekli olarak bir tür provokasyon aramaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Bu yaklaşımın kötü olduğuna işaret eden Lavrov, ABD tarafının sürekli stratejik istikrarla ilgilenen sorumlu ülke olduklarını dile getirdiğini, ancak Amerikalı yetkililerin eylemlerinin sözleriyle uyuşmadığını ifade etti.



Lavrov, "Küresel güvenlik için dünyanın en büyük iki nükleer gücü, iki büyük devletin çatışmasına neden olacak herhangi bir olay her zaman ciddi riskler ortaya çıkarır." şeklinde konuştu.



ABD GENELKURMAY BAŞKANI: KASITLI ÇARPTIĞINDAN EMİN DEĞİLİZ

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ise, Rus pilotun Karadeniz üzerinde ABD'nin insansız hava aracına (İHA) karşı saldırganlığının görüntülerde açık olduğunu ancak İHA’ya kasıtlı çarptığından emin olmadığını söyledi.

ABD’li general, “Elimizde görüntülü kanıt var. Buradaki kasıt konusunda şüphe yok ancak uçağın fiziksel temasının kasıtlı olup olmadığı konusunda emin değilim. Bunu tespit etmeye çalışacağız. Bu noktada kesin bir şey yok.” dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'yı taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9'un uluslararası sulara düştüğünü duyurmuştu.



Rusya Savunma Bakanlığı ise ABD'ye ait MQ-9 İHA’nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" nedeniyle uluslararası standartlara uygun olarak tüm hava sahası kullanıcılarına bildirilen geçici durum alanını ihlal ettiğini açıklamıştı.



