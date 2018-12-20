Türkiye'nin olası operasyonuna karşı terör örgütü YPG hazırlık yapıyor.



YPG'li teröristler, insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçlarından korunmak için sokakları branda ile kapattı. Teröristler binaların arasına tüneller de kazdı.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yerli kamikaze olarak tanımlanan "Kargu"ları kullanabileceği belirtiliyor. Özellikle meskun mahalde güvenlik güçlerine katkı sağlaması planlanan Kargu ile bir binanın ya da mağaranın içine girilip tespit yapılabiliyor, tehdit unsurları etkisiz hale getirilebiliyor.



Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nin karşısında bulunan Ayn El Arab kasabasındaysa teröristler hendek kazarken görüntülendi. Teröristlerin sınır hattına yakın bir bölgede mevzileri birbirine bağlamak için hendek kazdıkları tespit edildi. Kazılan hendeklere daha sonra iş makineleri ile beton da döküldü.



Ayn El-Arab kentinin Zor Mağar bölgesinde bulunan gözetleme kulelerinde de, hareketlilik olduğu gözlendi. Demirören haber ajansına göre bölgeye, minibüsle teröristler götürüldü. Gözetleme kulelerine kamyonla malzeme de taşındı.

