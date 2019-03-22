Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ve Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı, Grand Tarabya Otel'de yapıldı.
İİT İcra Komitesinde yapılan açıklamada "Yeni Zelanda'daki masum insanları hedef alan dehşet verici ve alçakça İslamofobik terör saldırıları" kınandı.
İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Useymin, "15 Mart'ın İslamofobiye karşı uluslararası dayanışma günü olmasını istiyoruz" dedi.
İİT'den Yeni Zelanda'daki terör saldırısına kınama
Anadolu AjansıDünya
İİT İcra Komitesi; "Yeni Zelanda'daki masum insanları hedef alan dehşet verici ve alçakça İslamofobik terör saldırıları"nı kınadı.
Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ve Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı, Grand Tarabya Otel'de yapıldı.