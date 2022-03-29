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IKBY Başbakanı Barzani: Türkiye'ye enerji ihraç edeceğiz

IKBY Başbakanı Barzani, kısa süre içerisinde Türkiye'ye doğalgaz gönderimine başlayacaklarını söyledi. Barzani, Rusya'nın yokluğunda IKBY'nin küresel enerji ihracatçısı olabileceğini ifade etti.

Haberler - NTV Haber 29.03.2022 - 08:21

IKBY Başbakanı Barzani: Türkiye'ye enerji ihraç edeceğiz

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Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani kısa süre içinde Türkiye'ye enerji ihracatına başlayacaklarını açıkladı.

Dubai'deki Atlantik Konseyi enerji forumunda konuşan Barzani, doğalgaz sektöründeki yatırımları artırdıklarını söyledi. Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Avrupa'daki enerji açığının en azından bir kısmını karşılayabileceğini söyledi.

Barzani ayrıca bölge dışındaki ülkelerin de enerji ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olabileceklerini de açıkladı.

Barzani, Rusya'ya uygulanan yaptırımların ardından IKBY'nin küresel öneme sahip bir enerji ihracatçısı konumuna gelebileceğini vurguladı.

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