IKBY ve Pakistan'dan PKK’nın fesih kararına ilişkin açıklama

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin ayrı ayrı açıklamalarda bulundu.



IKBY Başkanlığı'ndan Neçirvan Barzani’nin konuya ilişkin yazılı açıklaması paylaşıldı. PKK'nın silah bırakma ve kendini feshetme kararının memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, bu kararın "kader belirleyici bir adım" olarak görüldüğü kaydedildi.



BARZANİ: DÖNÜM NOKTASI OLMASINI ÜMİT EDİYORUZ



IKBY’nin her zaman olduğu gibi anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi için her türlü çabayı göstereceğinin yinelendiği açıklamada, "Bu adımın tam çözüm için bir dönüm noktası olmasını ümit ediyoruz. Bu tarihi fırsatın başarısı için her türlü destek ve yardım için tam anlamıyla hazır olduğumuzu vurgulamak istiyoruz" denildi.



Barzani'nin açıklamasında, "Başkan Erdoğan'ın sürecin başarısı için ortaya koyduğu çaba ve verdiği desteği takdirle karşılıyor ve övgüye değer görüyoruz” ifadeleri kullanıldı.

MESUT BARZANİ: SÜRECİN BAŞARISINI DESTEKLİYORUZ

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani de terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, "sürecin başarısını tam anlamıyla desteklediklerini" belirtti.



KDP lideri Barzani, PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Barzani, "Türkiye'de tarafların barış ve çözüm süreci için olumlu tavır içinde olmaları ve çözüm doğrultusunda olumlu adım atmaları mutluluk vericidir" ifadelerini kullandı.



Terör örgütü PKK'nın bir dizi karar aldığını belirten Barzani, "Bu sürecin iyi bir netice vermesini, bölgenin ve tüm tarafların çıkarına ve hayrına olmasını diliyoruz. Bu sürecin başarısını tam anlamıyla desteklediğimizi ilan ediyoruz" ifadelerine yer verdi.



ŞERİF: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ



Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de sosyal medya hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



“Pakistan, PKK’nın feshedildiğine dair yapılan açıklamayı memnuniyetle karşılamaktadır. Bu gelişme, kalıcı barış ve terörden arındırılmış bir Türkiye için atılmış önemli bir adımdır. Bu tarihi gelişme, aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki Türk liderliğinin ve Türk milletinin uzlaşma, birlik ve istikrar yolunda kararlılıkla ilerleme iradesini yansıtmaktadır. Pakistan ve Türkiye, terörizmin tüm biçim ve tezahürlerini ortadan kaldırma konusunda birlikte kararlılıkla hareket etmeye devam etmektedir.”