Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) milletvekili seçimleri için oy verme işlemi başladı.



Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe kentlerinde seçmenler, sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti.



IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, oy verme işlemenin yerel saatle 08.00’de başlayıp 18.00'de sona ereceğini duyurdu.



Irak genel seçimlerinde usulsüzlük iddiaları nedeniyle kriz çıkaran elektronik sistemle oy sayımı bu seçimde kullanılmayacak.



Toplam 29 parti ve koalisyonun yarıştığı seçimde, meclisin 111 sandalyesi belirlenecek.



Yaklaşık 5 milyon nüfuslu IKBY’de 3 milyonu aşkın kayıtlı seçmen oy kullanabilecek.



IKBY BAŞBAKANI BARZANİ OYUNU ERBİL'DE KULLANDI

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, milletvekili seçimleri için oyunu, Erbil'de kullandı.



Barzani, Erbil'de bulunan seçim merkezinde oyunu kullandıktan sonra basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Seçimlerin sakin bir ortamda yapılması temennisinde bulunan Barzani, sonuçlar her ne şekilde olursa demokratik zeminde IKBY halkının kazandığı bir seçim olacağını ifade etti.



Barzani, vatandaşlara sandığa gitme çağrısında bulunarak, "Hep birlikte çalışarak inşallah IKBY'yi daha iyi bir döneme götürebiliriz" dedi.



CUMHURBAŞKANI ADAYI ÇIKMAZI



Irak cumhurbaşkanlığı makamının IKBY'deki tüm tarafları ilgilendiren bir konu olduğunu belirten Barzani, "Cumhurbaşkanlığı sorununu çözmek için Irak meclisindeki Kürt temsilcilerin bir araya gelerek, bir aday göstermelerini öneriyoruz. Cumhurbaşkanlığı için Kürtlerin mecliste tek aday göstermesi gerekir." diye konuştu.



Barzani, cumhurbaşkanlığı için iki adayın Irak meclisinde yarışmasının hiç kimseye yarar sağlamadığını vurgulayarak, bu makamın bir partiye ait olmadığını ve IKBY'nin tüm bileşenlerini ilgilendiren bir konu olduğunu kaydetti.