IKBY’de petrol sahasındaki patlama üretimi durdurdu: “İHA saldırısı düzenlendi”

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) bulunan Sarsang petrol sahasında yaşanan bir patlama sebebiyle üretimin durduğu açıklandı. Petrol sahasını işleten ABD merkezli HKN Energy şirketi, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerinin çıkan yangını söndürmeye çalıştığını belirtti.



Reuters haber ajansına açıklama yapan iki petrol mühendisi, petrol sahasındaki üretim faaliyetlerinin önlem olarak durdurulduğu bilgisini verdi.



HKN’nin paylaşımında da tüm personelin güvende olduğu ve herhangi bir yaralanmanın rapor edilmediği belirtildi. Açıklamada, “Ancak, tesis halen alevler içinde. Acil durum müdahale ekipleri durumu kontrol altına almak için aktif bir şekilde çalışıyor” denildi.



Şirket, olay hakkındaki incelemenin devam ettiğini ve hasar tespiti için ilk çalışmaların başladığını açıkladı.



IKBY Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sarsang petrol sahasındaki patlamanın bir insansız hava aracı (İHA) saldırısından kaynaklandığını açıkladı. Bakanlık, Duhok'taki petrol sahasına yönelik saldırıyı bölgenin "hayati ekonomik altyapısına karşı düzenlenen bir terör eylemi" olarak tarif etti.

Pazartesi günü de Erbil yakınlarındaki Khurmala petrol sahasına iki İHA düşmüş, tesisin su borularına hasar vermişti.