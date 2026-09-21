IKBY'den "Peşmerge"nin tek çatı altında birleşme kararı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Bağdat'taki merkezi hükümetten temsilcilerin de katıldığı Erbil 'deki etkinlikte yaptığı konuşmada, Peşmerge güçlerinin kurumsallaşması ve tek bir çatı altında birleştirilmesine yönelik reform sürecinde nihai aşamaya ulaşıldığını dile getirerek, tüm birliklerin artık Peşmerge Bakanlığı çatısı altında toplandığını söyledi.

Barzani, ülkenin istikrarı noktasında Peşmerge ile Irak federal ordusu arasındaki koordinasyonun sürdürüldüğünü kaydetti.