İkinci Dünya savaşı sırasında Normandiya’da görev yapan ABD’li asker Troy Robbins (97), o yılları gazetecilere anlattı. Röportaj sırasında Jeannine isimli bir Fransız’a aşık olduğunu ifade eden Robbins, kadının fotoğrafını da basın mensuplarına gösterdi.



Fotoğrafın izini süren gazeteciler, şu anda 92 yaşında olan kadına ulaşmayı başardı.



Aşklarını geçen yıllara inat kalplerinde taşıyan Troy Robbins ile Jeannine Pierson’un Fransa’daki buluşmasında duygusal sahneler yaşandı.



Robbins, aşkını karşında gördüğünde ilk sözü “Seni her zaman çok sevdim. Hiçbir zaman aklımdan çıkmadın” oldu.



Pierson ise “Hep seni düşündüm. Gittiğinde çok ağladım. Savaş bittiğinde Amerika’ya dönmemeni diledim” ifadelerini kullandı.



Birbirlerine sarılan ve el ele tutuşan iki aşık, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.



Birbirlerine uzun süre sarılan Robbins ile Jeannine Pierson’un vedalaşması da kolay olmadı.



Yeniden görüşeceklerini söyleyen aşıkların veda cümlesi de “seni seviyorum” oldu.



İkinci Dünya Savaşı sırasında henüz 24 yaşında olan ABD’li asker Troy Robbins, 1944 yılında Normandiya Çıkarması’na katıldı.



O sırada 18 yaşında olan Fransız Jeannine Pierson’la aşk yaşayan Robbins, birliğinin Doğu Cephesi’ne sevk edilmesi nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı.



Geçen yıllar içinde iki aşık, evlenip aile kursalar da birbirlerini asla unutmadılar.



Robbins aşkının fotoğrafını yanından ayırmazken, Pierson da bir gün sevgilisine kavuşma hayaliyle İngilizce öğrendi.

