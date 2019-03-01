Portekiz’de kadınlara yönelik son dönemde artan şiddet olayları hükümeti harekete geçirdi.

Bu yılın ilk iki ayında 11 kadının öldürülmesi üzerine ülkede ulusal yas ilan edilmesine karar verildi.

Buna göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nden bir gün önce ülkede bayraklar yarıya indirilecek.

Yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip alkede 2017 yılında toplam 12 kadın cinayete kurban gitmişti.