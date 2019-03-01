Portekiz’de kadınlara yönelik son dönemde artan şiddet olayları hükümeti harekete geçirdi.
Bu yılın ilk iki ayında 11 kadının öldürülmesi üzerine ülkede ulusal yas ilan edilmesine karar verildi.
Buna göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nden bir gün önce ülkede bayraklar yarıya indirilecek.
Yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip alkede 2017 yılında toplam 12 kadın cinayete kurban gitmişti.
İki ayda 11 kadının öldürüldüğü Portekiz'de ulusal yas kararı
ntv.com.trDünya
Portekiz’de iki ayda 11 kadının öldürülmesinin ardından ülkede 7 Mart’ta ulusal yas ilan edilmesi kararlaştırıldı.
Portekiz’de kadınlara yönelik son dönemde artan şiddet olayları hükümeti harekete geçirdi.