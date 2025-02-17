İki çocuk annesi kadına, 80 ayrı cinsel istismar davası

Kuzey Carolina'nın Shallotte şehrinde yaşayan 44 yaşındaki evli ve iki çocuk annesi Sara Jean Sellers, 80 ayrı cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı.

Brunswick İlçe Şerif Ofisi, Sellers'a yönelik 15 yaş altındaki çocuklara yönelik cinsel suçlarla ilgili suçlamaların yanı sıra, bir yetişkinin bir çocuğa karşı işlediği cinsel suçlarla ilgili de dava açıldığını duyurdu.



Sellers'a, 15 yaş altı bir çocuğa karşı 20 kez tecavüz, 20 kez cinsel saldırı ve 20 kez uygunsuz davranışlarda bulunma suçlaması yöneltildi. Ayrıca, bir yetişkin tarafından işlenen 10 cinsel saldırı ve 10 tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya.

KEFALETİ 2 MİLYON DOLAR

Mağdurlarının sayısı hakkında kesin bir bilgi verilmedi. Ancak, Cuma günü yapılan mahkeme duruşmasında savcılar, mağdurlardan ikisinin 12 yaşında erkek çocuklar olduğunu belirtti. Sellers tarafından mağdur edilmiş olabilecek iki çocuK daha sorgulanmaya devam ediyor.

Cinsel saldırıların 2018 ve 2019 yılları arasında gerçekleştiği ifade edildi. Soruşturma devam ederken, Sellers’ın kefaleti 2 milyon dolar olarak belirlendi.



Savunma avukatları, Sellers'ın 22 yıldır evli olduğunu ve iki kızı olduğunu belirtti. Sellers'a yönelik soruşturma devam ederken, yetkililer mağdur olabilecek başka kişilerin de ortaya çıkmasını bekliyor.

