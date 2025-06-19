İki dünya liderinden İsrail'e tepki

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede G7 toplantısı ana gündem maddesiydi. İki müttefik, G7 liderleri arasındaki ilişkilerde "pürüzler" olduğunu belirttiklerini söyledi.

Kremlin yardımcısı Yuri Ushakov, gazetecilere yaptığı açıklamada Putin ve Şi'nin, ağustos ayının sonunda gerçekleşecek Şangay İşbirliği Örgütü toplantısında bir araya gelmeyi planladığını bildirdi.

Putin'in, zirve ve İkinci Dünya Savaşı anmaları için 31 Ağustos'ta Çin ziyaretine başlayacağı kaydedildi.

İki liderin telefon görüşmesinde bir diğer gündem maddesi Ortadoğu'ydu.

"NÜKLEER MESELE DİPLOMASİYLE ÇÖZÜLÜR"

Putin ve Şi, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını güçlü şekilde kınadı.



Devlet medyasının aktardığına göre Şi, Putin'e İran İsrail çatışmasında ateşkesin temel öncelik olduğunu söyledi.

Putin de İran nükleer programıyla ilgili meselenin güçle değil, siyasi diplomatik yöntemlerle çözülebileceğini vurguladı