İki gündür aranan sörfçüler Endonezya açıklarında bulundu

Bunun üzerine Avustralyalı ve Endonezyalı yetkililer, pazartesi günü ortak arama kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalara sörfçülerin arkadaşları ve bölgedeki balıkçı tekneleri de katıldı.



Salı günü ekipler, üç Avustralyalı turisti sörf tahtaları üzerinde buldu. Ancak Elliot grupta yer almıyordu. Ekipler, daha sonra 5 kilometre yakındaki bir adaya yardım istemek için giderken suda mahsur kalan Elliot'ı da kurtardı.



İki Endonezyalı mürettebat da ekipler tarafından kurtarıldı, üçüncü personel halen kayıp.



Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Endonezyalı yetkililere teşekkür ederek sörfçülerin kurtulmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.