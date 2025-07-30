İki hafta boyunca yalnızca sebze ve müshil tüketti: Neredeyse kalp krizi geçiriyordu

Çin’in Hunan eyaletinde yaşayan 16 yaşındaki Mei adlı genç kız, doğum günü elbisesine sığabilmek için sadece sebze ve müshilden oluşan aşırı bir diyet uygulayarak ölümün eşiğine geldi. İki hafta boyunca yalnızca sebze yiyip müshil kullanan genç kız, kollarında ve bacaklarında güçsüzlük, nefes darlığı yaşayınca hastaneye kaldırıldı.

CİDDİ DÜZEYDE HİPOKALEMİ

Yapılan testler sonucunda, Mei’nin kan potasyum seviyesinin tehlikeli derecede düştüğü ve bunun kandaki potasyum düzeyinin normalin altına düşmesi anlamına gelmesiyle oluşan ciddi bir hipokalemiye yol açtığı ortaya kondu. Bu durum zamanında müdahale edilmezse ani kalp durması ve solunum yetmezliği gibi ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.



Doktorlar, genç kızın kalp krizi eşiğine geldiğini ve acil olarak 12 saat süren yoğun bir tedavi süreci ile hayata döndürüldüğünü açıkladı.



Mei, kısa süre önce taburcu edildi.