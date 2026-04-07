İki haftalık ateşkes kabul edildi. ABD, İsrail ve İran'dan karşılıklı açıklamalar
07.04.2026 09:17
Son Güncelleme: 08.04.2026 03:51
ABD Başkanı Trump, Savunma Bakanı Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Caine
ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği sürenin dolmasına saatler kala, ateşkes açıklaması geldi. Trump, iki haftalık ateşkesi kabul ettiğini duyurdu. İran tarafı da ateşkesin kabul edildiğini ve 10 Nisan'da başlayacağını açıkladı.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın 39. gününde 15 günlük ateşkes sağlandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a verdiği sürenin dolmasını kısa bir süre kala ateşkesin sağlandığı duyuruldu.
ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ile görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, Şerif'in ve Munir'in kendisinden İran'a yönelik saldırıları durdurmasını talep ettiğini aktardı.
Trump, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen, derhal ve güvenli biçimde açmayı kabul etmesi şartıyla İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki hafta boyunca askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacak" dedi.
İran'dan 10 maddelik bir teklif aldıklarını söyleyen Trump, “Bunu müzakere için uygulanabilir bir temel olduğuna inanıyoruz. ABD ve İran arasında geçmişteki çeşitli anlaşmazlık noktalarının neredeyse tamamı konusunda anlaşma sağlandı. İki haftalık süre anlaşmanın son haline getirilmesine ve tamamlanmasına olanak sağlayacak." ifadelerini kullandı.
İRAN: ATAŞKES 10 NİSAN'DA BAŞLAYACAK
İran'ın Pakistan'ın iki haftalık ateşkes teklifini kabul ettiği belirtildi. Ateşkes Mücteba Hamaney tarafından da onaylandı.
İran tarafından yapılan açıklamada, ateşkesin 10 Nisan Cuma günü başlayacağı ve her iki taraf da anlaşırsa uzatılabileceği belirtildi.
İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, “Pakistan'da yapılacak müzakerelerin 15 gün içinde sonuçlandırılmasını ve sahadaki zaferin siyasi alanda da tescillenmesini hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.
İSRAİL DE ATEŞKESİ KABUL ETTİ
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre İsrail de geçici ateşkesi kabul etti.
Beyaz Saray, ABD ve İran arasında 10 Nisan’da Pakistan’ın başkenti İslamabad’da başlaması beklenen müzakereler hakkında açıklamada bulundu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Yüz yüze görüşmeler konusunda müzakereler yürütülüyor, ancak Başkan ya da Beyaz Saray tarafından açıklanana kadar hiçbir şey kesinleşmiş sayılmaz" dedi.
Müzakerelere ABD tarafından Başkan Yardımcısı James David Vance, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump’ın damadı Jared Kushner’ın katılması bekleniyor.
HÜRMÜZ BOĞAZI İKİ HAFTA GEÇİŞLERE AÇILDI
İran, ABD ve İsrail ile sağlanan geçici ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı’nı geçişlere açtı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve İran arasındaki müzakerelerde diplomatik çabaları için Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir’ teşekkür ederek, "İran'a yönelik saldırıların durdurulması halinde güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz savunma operasyonlarını sona erdirecektir. İki haftalık süre boyunca Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon sağlanarak ve teknik kısıtlamalar gözetilerek mümkün olacaktır." dedi.
YİNE TEHDİTLER SAVURMUŞTU
ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz'ün açılması için verdiği süre dolmadan ABD, İran'ın enerji üslerinden Hark Adası'na saldırı düzenledi. Axios'a konuşan bir ABD'li yetkili adadaki askeri hedeflerin vurulduğunu söyledi.
ABD Başkanı Trump, Truth üzerinden bir paylaşım yaparak saldırı sinyali verdi. Trump “Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak. Ancak, şimdi tam ve eksiksiz bir rejim değişikliğiyle, farklı, daha zeki ve daha az radikalleşmiş zihinlerin hakim olduğu bir ortamda, belki de devrim niteliğinde harika bir şey olabilir, kim bilir? Bunu bu gece, dünyanın uzun ve karmaşık tarihinin en önemli anlarından birinde öğreneceğiz. 47 yıllık gasp, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona erecek.”
Trump, ilerleyen saatlerde yaptığı açıklamada, bugünkü müzakerelerde ilerleme olursa ve somut bir sonuç çıkarsa bu durumun değişebileceği mesajını verdi.
ABD Başkanı Trump'ın Truth paylaşımı
İRANLI YETKİLİ: DURUM KONTROLDEN ÇIKARSA BABÜLMENDEP BOĞAZI DA KAPANACAK
Reuters'a konuşan İranlı bir üst düzey yetkili, Pakistan'ın mesajlar iletmeye devam ettiğini ancak ABD'nin tavrının değişmediğini söyledi. Yetkili, “ABD ile müzakere yok. ABD, İran'ın baskı altında teslim olmasını istiyor. ABD tarafından esneklik gördüğümüzde biz de esneklik göstereceğiz. ABD'nin istediği Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ancak İran bunu “boş vaatler” karşılığında açmayacak. Eğer ABD, İran'ın enerji tesislerine saldırırsa, tüm bölge ve Suudi Arabistan tamamen karanlığa gömülecek." dedi İranlı yetkili İran'ın bu mesajının Katar tarafından ABD'ye iletildiğini söyledi.
İranlı yetkili ayrıca durumun kontrolden çıkması durumunda İran'ın müttefiklerinin Babülmendep Boğazı'nı kapatacağını söyledi.
TRUMP'IN YARDIMCISINDAN AMACIMIZA ULAŞTIK MESAJI
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran Savaşı'ndaki askeri hedeflerin tamamlandığını söyledi. Vance, "çok kısa süre içinde savaş bitecek" diye konuştu. ABD Başkan Yardımcısı, ABD'nin yarın gece 03.00'a kadar İran'dan yanıt alacağı konusunda emin olduğunu söyledi. Vance, “İranlılar hızlı müzakereciler olmadılar ve halen değiller, ABD, İran konusunda “henüz kullanmaya karar vermediği araçlara sahip." diye konuştu.
ABD Başkanı Trump
İRAN, İSRAİL GEMİSİNİ VURDU
İran Devrim Muhafızları'nın, İsrail'e ait bir konteyner gemisini balistik füzelerle vurduğu belirtildi. Fars haber ajansı geminin vurulduğunu duyururken olayın Hürmüz Boğazı'nda mı ya da başka bir noktada mı gerçekleştiğine dair bilgi verilmedi.
PEZEŞKİYAN'DAN “CAN FEDA” MESAJI
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, X üzerinden bir paylaşım yaptı. Savaşa katılmak isteyen gönüllüleri toplamayı amaçlayan "Canfeda" kampanyasına şu ana kadar 14 milyondan fazla kişinin başvurduğunu belirten Pezeşkiyan, "Bugüne kadar 14 milyondan fazla cesur İranlı, İran'ı savunmak için canlarını feda etmeye hazır olduklarını açıkladı. Ben de İran için canımı feda ettim, ediyorum ve etmeye devam edeceğim." dedi.
İSRAİL, İRAN'DA TREN YOLCULARINI UYARDI
İsrail ordusu bir uyarı yayınlayarak İran'daki tren kullanacak yolcuları uyardı. İsrail İranlılara “Trenlere ve demiryolu hatlarına yakınlığınız sizin hayatınızı tehlikeye atıyor.” uyarısı yaptı.
İran'ın Meşhed kentindeki demiryolu hatlarında işleyen trenlerin, İsrail'in İran demiryolu sistemine yönelik uyarısının ardından durdurulduğu belirtildi.
İsrail ordusu, İrah'ın Şiraz kentindeki bir petrokimya tesisini vurduğunu duyurdu. Ayrıca, İran'dan İsrail'e doğru fırlatılan füzeleri tespit ettiği de ordu tarafından açıklandı.
BM Güvenlik Konseyi toplantısı
ABD VE İSRAİL TAHRAN'DA SİNAGOG VE HAVAALANI VURDU
ABD ve İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a saldırılarında bir sinagogun bulunduğu sivil yerleşim biriminin hedef alındığı bildirildi. İran basını füzenin isabet ettiği mahallede konutların yanı sıra bir sinagogun da büyük hasar aldığı belirtildi. Sinagogun bazı duvarlarının yıkıldığı ve müştemilatının tahrip olduğu ifade edildi.
İran'da Mehr haber ajansı, Tahran'ın doğusundaki Pardis'te ABD ve İsrail saldırıları nedeniyle 3'ü çocuk 6 kişinin öldüğünü duyurdu. Ajans daha sonra İran'daki Hürremabad Havaalanı'nın ABD-İsrail saldırılarında vurulduğunu açıkladı.
Fars haber ajansı da Elbruz bölgesinde ABD-İsrail'in saldırıları nedeniyle 2'si çocuk 18 kişinin öldüğünü 24 kişinin de yaralandığını açıkladı.