İki haftalık ateşkes kabul edildi. Hegseth: İran ateşkes için yalvardı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın 40. gününde ateşkes sağlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ateşkes için görüşmeler cuma günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılacak.

Reuters'a göre İran'ın müzakere heyeti lideri henüz belirlenmedi. Ancak İran basınına göre en olası isim İran Meclis Başkanı Galibaf olarak görülüyor.

Trump, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen, derhal ve güvenli biçimde açmayı kabul etmesi şartıyla İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki hafta boyunca askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacak." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkesi destekledikleri ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savundu.

HEGSETH: İRAN YIKICI BİR MAĞLUBİYETLE KAŞILAŞTI

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth canlı olarak açıklamada bulundu.

Hegseth, "İran, ABD için tehdit oluşturamayacak. İran ateşkes için yalvardı ve hepimiz bunun farkındayız. Bugün dünya barışı için büyük bir gün. İran artık yeter dedi ve barışı onlar talep etti." ifadelerini kullandı.

Operasyonun cephede tarihi ve büyük bir zafer ile sonuçlandığını ileri süren Hegseth, “Operasyonumuz İran'ın ordusunu önümüzdeki yıllarda bile toplanamayacak şekilde savaşamaz duruma getirdi. Kırk günden kısa bir süre içerisinde ABD İran'ı mağlup etmek için askeri gücünün yüzde 10'undan azını kullandı.” dedi.

İran'ın yıkıcı bir askeri mağlubiyetle karşılaştığını öne süren Bakan, “İran'ın donanma gücü artık denizin dibinde. Hava kuvvetleri tamamen ortadan kaldırıldı. Artık kapsamlı bir hava savunma sisteminden bahsetmemiz mümkün değil. Ellerindeki bütün füzeler yok edildi.” diye konuştu.

Savunma Bakanı, İran'ın savunma gücünün son 800 saldırı ile ortadan kaldırıldığını, bütün fabrikalarının yerle bir edildiğini ve ellerinde kalan son füzelerin yeraltı sığınaklarında bulunduğunu ileri sürdü.

“TRUMP İRAN'A ACIDI, FÜZE PROGRAMI YOK EDİLDİ”

ABD Başkanı Trump'ın elinde İran ekonomisini dakikalar içinde sakatlama gücü olduğunu ileri süren Hegseth, Trump'ın İran'a acımayı seçtiğini söyledi.

ABD'li bakan, “İran hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacak. Anlama çerçevesinde ellerindeki tüm nükleer materyaller alınacak. Başkan Trump başından beri söylüyor, İran'ın hiçbir şekilde nükleer silahı olmayacak.” ifadelerini kullandı.

“İRAN GEMİLERİN HÜRMÜZ'DEN GEÇMESİNE İZİN VERECEK”

ABD Silahlı Kuvvetleri'nin İran'ın anlaşmaya uyduğundan emin olacağını söyleyen Hegseth, “İran gemilerin Hürmüz'den geçmesine izin verecek. Hürmüz Boğazı açıldı, ticaret akışı devam edecek.” dedi.

Açıklamadan kısa süre sonra İran Devlet Televizyonu Hürmüz Boğazı'ndan İran'ın izniyle ilk geminin geçtiğini duyurdu. İran Silahlı Kuvvetleri de, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı proaktif bir şekilde yöneteceğini açıkladı.