İki haftalık ateşkes kabul edildi. Hegseth: İran ateşkes için yalvardı
08.04.2026 11:16
Hegseth, "İran, ABD için tehdit oluşturamayacak. İran ateşkes için yalvardı" dedi.
İran'da savaşın 40. gününde 15 günlük ateşkesi kararı alındı. İsrail, İran'a yönelik saldırıları durdurdu. ABD Savunma Bakanı Hegseth, " İran ateşkes için yalvardı, barışı onlar talep etti." diye konuştu.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın 40. gününde ateşkes sağlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ateşkes için görüşmeler cuma günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılacak.
Reuters'a göre İran'ın müzakere heyeti lideri henüz belirlenmedi. Ancak İran basınına göre en olası isim İran Meclis Başkanı Galibaf olarak görülüyor.
Trump, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen, derhal ve güvenli biçimde açmayı kabul etmesi şartıyla İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki hafta boyunca askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacak." dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkesi destekledikleri ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savundu.
HEGSETH: İRAN YIKICI BİR MAĞLUBİYETLE KAŞILAŞTI
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth canlı olarak açıklamada bulundu.
Hegseth, "İran, ABD için tehdit oluşturamayacak. İran ateşkes için yalvardı ve hepimiz bunun farkındayız. Bugün dünya barışı için büyük bir gün. İran artık yeter dedi ve barışı onlar talep etti." ifadelerini kullandı.
Operasyonun cephede tarihi ve büyük bir zafer ile sonuçlandığını ileri süren Hegseth, “Operasyonumuz İran'ın ordusunu önümüzdeki yıllarda bile toplanamayacak şekilde savaşamaz duruma getirdi. Kırk günden kısa bir süre içerisinde ABD İran'ı mağlup etmek için askeri gücünün yüzde 10'undan azını kullandı.” dedi.
İran'ın yıkıcı bir askeri mağlubiyetle karşılaştığını öne süren Bakan, “İran'ın donanma gücü artık denizin dibinde. Hava kuvvetleri tamamen ortadan kaldırıldı. Artık kapsamlı bir hava savunma sisteminden bahsetmemiz mümkün değil. Ellerindeki bütün füzeler yok edildi.” diye konuştu.
Savunma Bakanı, İran'ın savunma gücünün son 800 saldırı ile ortadan kaldırıldığını, bütün fabrikalarının yerle bir edildiğini ve ellerinde kalan son füzelerin yeraltı sığınaklarında bulunduğunu ileri sürdü.
“TRUMP İRAN'A ACIDI, FÜZE PROGRAMI YOK EDİLDİ”
ABD Başkanı Trump'ın elinde İran ekonomisini dakikalar içinde sakatlama gücü olduğunu ileri süren Hegseth, Trump'ın İran'a acımayı seçtiğini söyledi.
ABD'li bakan, “İran hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacak. Anlama çerçevesinde ellerindeki tüm nükleer materyaller alınacak. Başkan Trump başından beri söylüyor, İran'ın hiçbir şekilde nükleer silahı olmayacak.” ifadelerini kullandı.
“İRAN GEMİLERİN HÜRMÜZ'DEN GEÇMESİNE İZİN VERECEK”
ABD Silahlı Kuvvetleri'nin İran'ın anlaşmaya uyduğundan emin olacağını söyleyen Hegseth, “İran gemilerin Hürmüz'den geçmesine izin verecek. Hürmüz Boğazı açıldı, ticaret akışı devam edecek.” dedi.
Açıklamadan kısa süre sonra İran Devlet Televizyonu Hürmüz Boğazı'ndan İran'ın izniyle ilk geminin geçtiğini duyurdu. İran Silahlı Kuvvetleri de, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı proaktif bir şekilde yöneteceğini açıkladı.
İRAN ATEŞKESE TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR
İran'ın Cenevre'deki BM Büyükelçisi yaptığı açıklamada, güvensizlik duyduğu ABD ile barış görüşmelerine önceki müzakerelere göre çok daha temkinli yaklaşacaklarını söyledi. Elçi, savaşın Hürmüz Boğazı'nın gelecekteki yasal durumunu etkileyeceğini söyledi.
Büyükelçi Ali Bahreyni, Reuters'e verdiği demeçte, "Karşı tarafa hiçbir şekilde güvenmiyoruz. Askeri güçlerimiz hazır olarak duruyorlar ancak bu arada, karşı tarafın ne kadar ciddi olduğunu görmek için müzakerelere gideceğiz" dedi.
İSRAİL SALDIRILARI DURDURDU, İRAN'DA PEŞ PEŞE İKİ PATLAMA
İsrail ordusu, ateşkes kararının ardından İran'a yönelik saldırıları durdurduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, Lübnan'da Hizbullah ile çatışmaların ve kara operasyonlarının devam ettiği belirtildi.
İran'ın Mehr ajansı, Lavan Rafinerisi'nde patlama meydana geldiğini açıkladı. Ancak patlamanın kaynağının henüz bilinmediği ifade edildi. Sırrı Adası'nda da kaynağı bilinmeyen patlamalar meydana geldi.
İRANLI YETKİLİ HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN TARİH VERDİ
Reuters’a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, ateşkes çerçevesinin sağlanması halinde İran’ın ABD ile yapılacak görüşme öncesinde Perşembe ya da Cuma günü Hürmüz Boğazı’nı açabileceğini söyledi.
Yetkili, yeniden açılmanın sınırlı olacağını ve tüm gemilerin geçişi için İran ordusuyla koordinasyonun zorunlu olmaya devam edeceğini belirtti.
TRUMP'TAN ATEŞKES SONRASI AÇIKLAMA
ABD Başkanı Donald Trump, Truth üzerinden ateşkes ile ilgili mesaj verdi. "ABD çok verimli bir rejim değişikliği geçirdiğini tespit ettiğimiz İran ile yakından çalışacak! Uranyum zenginleştirmesi olmayacak ve ABD, İran ile birlikte, B-2 bombardıman uçaklarınca derine gömülmüş nükleer "toz"un tamamını kazıp çıkaracak." ifadelerini kullanan Trump, “İran ile gümrük vergisi ve yaptırımların hafifletilmesi konusunda görüşmeler yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. 15 maddenin çoğunda mütabık kalındı.” diye yazdı.
Trump paylaşımından 7 dakika sonra bir mesaj daha yayınladı. ABD Başkanı, “İran'a silah tedarik eden ülkelerin ABD'ye sattıkları tüm malları derhal yüzde 50 oranında gümrük vergisine tabi tutulacak. Hiçbir istisna veya muafiyet söz konusu olmayacak” diye yazdı.
TRUMP: İRAN'IN PLANI GAYET İYİ GÖRÜNÜYORDU
İngiliz yayın kuruluşu Sky News'a konuşan Trump, bir kez daha İran'da tüm askeri hedeflere ulaşıldığını yineleyerek “tam bir zafere ulaşıldığını” ileri sürdü.
İran tarafından açıklanan anlaşma şartlarına değinen ABD Başkanı, “İran'ın 10 maddelik planı gayet iyi görünüyordu. Müzakerelere zemin oluşturdu.” ifadelerini kullandı.
VANCE: İRAN ANLAŞMAYI UYGULAMAK İSTERSE BAŞARABİLİRİZ
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise Trump'ın söylemlerini destekler açıklamalarda bulundu.
Vance, “İran, Hürmüz Boğazı'nı açmayı, ABD ve müttefikleri ise saldırıları durdurmayı kabul etti. İran iyi niyetle anlaşmayı uygulamayı kabul ederse başarabiliriz. Trump, İran konusunda ilerleme sağlamak için sabırsızlanıyor.” dedi.
PEZEŞKİYAN: ATEŞKES İRAN'IN İLKELERİYLE SAĞLANDI
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da açıklamada bulundu.
Ateşkesin İran’ın arzuladığı genel ilkelerin kabulüyle sağlandığını belirten Pezeşkiyan, “Ateşkes, yüce şehit liderimiz Hamaney’in kanının meyvesi ve tüm halkın meydanlardaki varlığının bir başarısıdır.” ifadelerini kullandı.
İran lideri açıklamasında, “Bugünden itibaren de; gerek diplomasi alanında, gerek savunma alanında, gerek sokaklarda, gerekse hizmet sunma arenasında bir arada kalmaya devam edeceğiz.” dedi.
İran Devrim Muhafızları, “Ellerimiz tetikte, herhangi bir saldırıya güçle karşılık vermeye hazırız.” açıklamasında bulundu.
İRAN'IN 10 MADDELİK TEKLİFİNDE NELER VAR?
İran devlet medyası 10 maddelik ateşkesin şartlarını açıkladı.
- ABD'nin ilkesel olarak saldırmazlık garantisi vermesi
- Hürmüz Boğazı'ndan geçişin, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde kontrollü şekilde yapılması
- Uranyum zenginleştirmenin kabul edilmesi
- İran'a tüm yaptırımların kaldırılması
- İran'a birincil yaptırımların kaldırılması
- BM Güvenlik Konseyi kararlarının sona erdirilmesi
- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kararlarının sona erdirilmesi
- İran'a verilen zararların hesaplamalara göre tamamen tazmin edilmesi ve dondurulmuş tüm İran varlıklarının serbest bırakılması
- ABD savaş güçlerinin bölgedeki tüm üs ve konuşlanma noktalarından çekilmesi
- Lübnan dahil tüm cephelerde müttefik gruplara karşı savaşın sona ermesi