İki kadın turist, safaride fil saldırısında öldü

Zambiya'daki ulusal parkta iki kadın, bir fil tarafından öldürüldü.

Polis, İngiltere ve Yeni Zelanda'dan iki kadın turistin safarideyken öldüğünü bildirdi.

Doğu Bölgesi Polis Komiseri Robertson Mweemba, 68 yaşındaki Easton Janet Taylor ve 67 yaşındaki Alison Jean Taylor'ın, yavrusuyla birlikte dişi bir fil tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.

Polisten yapılan açıklamaya göre South Luangwa Ulusal Parkı'nda grupla birlikte olan safari rehberleri, filin kadınlara saldırmasını engellemek için ateş açtı. Filin bu ateşte yaralandığı belirtildi.

Dişi fillerin yavruları söz konusu olduğunda çok korumacı oldukları ve tehdit algıladıklarında saldırgan yanıtlar verdikleri biliniyor.

Geçen yıl da iki Amerikan turist, Zambiya'nın farklı bögelerinde filler tarafından öldürülmüştü.

