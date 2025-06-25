İki kişi öldü, kablolar çalındı: Fransa’da demiryolu ulaşımında kaos sürüyor

Fransa’da iki kişinin demiryolu hatları üzerinde hayatını kaybetmesinin ve kabloların çalınmasının ardından Eurostar yüksek hızlı demiryolu şirketinin seferlerinde aksaklıklar yaşanıyor.



BBC’nin haberine göre, şirketten yapılan açıklamada, yolculardan bugün yapmayı planladıkları tren seyahatlerini iptal etmeleri ya da ertelemeleri istendi. İngiltere’nin başkenti Londra, Fransa’nın başkenti Paris, Belçika’nın başkenti Brüksel ve Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a giden trenlerde de iptal ve gecikmeler yaşandı.



İPTALLER, GECİKMELER, ERTELEMELER…



Fransa’nın Lille ve Paris kentlerinde 24 Haziran Salı günü yaşanan iki ayrı olayda iki kişi LGV Nord yüksek hızlı tren hattı üzerinde hayatını kaybetmişti. Bu sebeple söz konusu demiryolu hattı günün büyük bir bölümünde kapalı kaldı.



Eurostar, bu durumun sebep olduğu aksaklıkların bugün de devam ettiğini, ardından Lille yakınlarındaki aynı demiryolu hattı üzerinde bir kablonun çalınması sebebiyle hizmetlerinde başka aksamaların da yaşandığını bildirdi.



Fransa basınına yansıyan haberlere göre, yaklaşık 600 metre uzunluğundaki bakır kabloların çalınması trenlerin istikametlerinin değiştirilmesine sebep oldu. Eurostar’dan yapılan açıklamada da Londra seferlerinde son anda yaşanan iptallerin ve ciddi gecikmelerin söz konusu olduğu ifade edildi. Şirket, bu durumdan etkilenen yolcuların ücretsiz olarak seyahat planlarını değiştirebileceğini ya da paralarının iadesini talep edebileceğini belirtti.



Demiryolu şirketi, yollardan birinin açıldığını ve bazı trenlerin tamirat tamamlanana kadar çift taraflı olarak ilerlemesinin mümkün olduğunu kaydetti. Gecikme yaşanan trenlerde bulunan kişilere su dağıtılırken, istasyonların da oldukça kalabalık olduğu görüldü.



YOLCULAR TEPKİLİ



Kabloların çalındığı olay yerine giden AFP muhabirleri de Mont-de-Terre bölgesinde işçilerin kabloları demiryolu hattına geri döşemeye çalıştığını aktardı.



Eurostar’ın internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, Londra ve Paris arasında yapılması planlanan altı sefer iptal edildi. Londra ve Brüksel seferlerinin de gecikmeli olarak yapıldığı ifade edildi.



Pek çok yolcu da sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak duruma tepkilerini dile getirdi. Bir kullanıcı, Paris’ten yaptığı paylaşımda, kentten ayrılmak için kullanacağı trenin seferlerinin “teknik zorluklar” sebebiyle iptal edildiğini, daha sonra yapılması planlanan seferin de iptal edildiğini anlattı, “Bugün Paris’ten Londra’ya koltuk yok” diye yazdı.



Lille’deki tren istasyonunda basına konuşan 51 yaşındaki Belçikalı turist Marie-Line Ponville de kızıyla birlikte Marsilya’dan bir kruvaziyere binerek Akdeniz’e açılmayı planladıklarını ancak gemiyi kaçıracak gibi göründüklerini söyledi. Ponville, “Çantalarımızı güneşli bir yerde kalacak şekilde hazırladığımız için burada dahi kalamıyoruz. Sanırım iptal edip eve döneceğiz” dedi.

