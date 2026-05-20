İki liderden esprili hediyeleşme. Meloni sosyal medya hesabında paylaştı

20.05.2026 13:47
Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’ye “Melody” şekerleri hediye etmesi sosyal medyada gündem oldu.
Hindistan’da 1983 yılında piyasaya sürülen “Melody” adlı karamelli çikolatalı şekerleme, onlarca yıl sonra beklenmedik şekilde uluslararası diplomasinin parçası haline geldi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Roma'da gerçekleştirdiği görüşmede İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye Melody şekerleri hediye etti.
“MELODİ” ŞAKASI NASIL ORTAYA ÇIKTI
İki lider arasındaki şaka 2023 yılında Hindistan’da düzenlenen G20 Zirvesi sırasında başladı.
Modi ile Meloni’nin samimi görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından kullanıcılar iki liderin soyadlarını birleştirerek “Melodi” ifadesiyle paylaşımlarda bulundu.
Kısa sürede yayılan ifade, iki liderin her görüşmesinde yeniden gündeme geldi.
Meloni’nin Modi ile çekildiği fotoğrafı #Melodi etiketi ile paylaştı. Modi ise, "Dostlarla bir araya gelmek her zaman keyiftir." ifadeleri ile alıntıladı.
MELONİ DE PAYLAŞIM YAPTI
Meloni’nin Modi ile çekildiği bir selfieyi “#Melodi” etiketiyle paylaşması, şakayı daha da büyüttü. Böylece başlangıçta sosyal medya şakası olarak ortaya çıkan ifade liderlerin kendisi tarafından da kullanılmış oldu.
Uzmanlara göre birçok siyasi şaka kısa sürede unutulurken “Melodi”nin kalıcı hale gelmesinde liderlerin bu espriyi sahiplenmesi etkili oldu.
ROMA'DAKİ HEDİYE SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU
Roma’daki son görüşmede Modi’nin Meloni’ye Melody şekerleri hediye etmesi ise şakanın en dikkat çekici anlarından biri olarak değerlendirildi.
Sosyal medya kullanıcıları Melody ambalajlarını iki liderin fotoğraflarıyla yeniden tasarlarken, bazı paylaşımlarda olay “şeker diplomasisi” olarak tanımlandı.
Kullanıcılar ayrıca bu anı “2026’nın en tatlı jeopolitik buluşması” şeklinde yorumladı.