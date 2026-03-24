İki pilotun öldüğü kazada ihmal zinciri. "Kule talimatı gecikti"

HER ŞEY BİR ANDA KONTROLDEN ÇIKTI

Montreal’den New York’a gelen uçakta bulunan yolcular, inişin sert olduğunu ve frenleme sırasında büyük bir patlama sesi duyduklarını anlattı.

“Birkaç saniye sonra çarpışmayı duyduk ve ileri savrulduk. Herkes çığlık atıyordu.” diyen görgü tanığı, yolcuların panik içinde kanatlara çıkarak tahliye olduğunu söyledi.

Başka bir yolcu ise “Uçak normal şekilde iniyordu, sonra bir şeye çarptık ve her şey kaosa döndü.” ifadelerini kullandı.

UÇAKTAN FIRLAYAN KABİN GÖREVLİSİ HAYATTA

Çarpışmanın şiddetiyle bir kabin görevlisinin koltuğuna bağlı halde uçaktan fırladığı ve pistte bulunduğu bildirildi. Görevlinin bacağının kırıldığı ve ameliyat edileceği açıklandı.

PİST SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kazanın ardından uçağın kokpit bölümü ağır hasar alırken, itfaiye aracı devrildi. Enkazın geniş bir alana yayıldığı ve incelemeler nedeniyle pistin günlerce kapalı kalabileceği belirtildi.

Uçağın kara kutuları çıkarılarak inceleme için Washington’a gönderildi.

HAVALİMANI KAPANDI

Kazanın ardından LaGuardia Havalimanı saatlerce kapalı kaldı. Bu durum, zaten personel eksikliği ve federal hükümetteki kısmi kapanma nedeniyle aksayan hava trafiğini daha da kötüleştirdi.

Ülke genelinde yüzlerce uçuş iptal edilirken, güvenlik personeli eksikliği nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

PİLOTLAR DAHA ÖNCE ŞİKAYETTE BULUNMUŞ

CNN'in son iki yıla ait hükümet kayıtlarını incelemesine göre, pilotlar LaGuardia Havalimanı'nda iletişim sorunları, hava trafik kontrolündeki hatalar ve diğer tehlikeler konusunda endişelerini dile getirdiler.

Hazırlanan raporlardan birinde bir pilot, "Lütfen bir şeyler yapın" diye yazmış ve hava trafik kontrolörlerinin yakındaki çok sayıda uçak hakkında uygun yönlendirme sağlamaması nedeniyle yaşanan tehlikeli bir durumu örnek göstermişti.

34 YIL SONRA İLK ÖLÜMCÜL KAZA

Yetkililer, LaGuardia’da son ölümcül kazanın 1992 yılında yaşandığını ve bu olayın 34 yıl sonra ilk ölümle sonuçlanan kaza olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bir hata yapıldı. Bu tehlikeli bir iş, çok kötü.” dedi.

SORUŞTURMA AYLARCA SÜREBİLİR

ABD'nin Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, kazaya ilişkin kapsamlı inceleme başlatırken, hava trafik kontrolörlerinin ifadeleri alınacak. Soruşturmanın aylarca hatta bir yılı aşkın sürebileceği belirtiliyor.

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin tüm kayıtların ve görüntülerin incelenmesinin ardından netleşeceğini vurguluyor.