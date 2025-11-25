İki saatlik yasak radyo yayını: Dinleyen hapse girebilir

Her gün iki saat boyunca Lee Si-young ve meslektaşları, sansürsüz yabancı haberleri otoriter Kuzey Kore’ye yayıyor. Radyo yayınlarını dinlerken yakalanan dinleyiciler hapse girebilir.

Seul merkezli Free North Korea Radio’nun (Özgür Kuzey Kore Radyosu) başında olan Lee, 20 yıldır Kuzey Kore’nin 26 milyon sakinine gerçek zamanlı haber ulaştırmaya çalışıyor. Ancak ABD ve Güney Kore’de kamu fonlu büyük yayın kuruluşlarının bu yıl önemli bütçe kesintileri ve politika değişiklikleri nedeniyle yayınlarını durdurması, işine dair bir kriz duygusu yarattığını söylüyor.

Associated Press haber ajansına konuşan Kuzey Kore’den kaçmış bir muhacir ve FNK’nın Başkanı Lee, “ABD ve Güney Kore hükümetlerinin yayınları askıya almasına yönelik hayal kırıklığımız artıyor. Kuzey Kore halkını terk ettiklerinden korkuyoruz” dedi.

HABERLERİ NASIL ALIYORLAR?

Kuzey Kore’de tüm radyo ve televizyonlar devlet kanallarına sabitlenmiş durumda.

Ancak kaçaklar, radyolarını modifiye ettiklerini ya da kaçak temin ettiklerini, geceleri bu radyolarla hükümetin duymalarını istemediği haberleri veren yabancı yayınlara gizlice eriştiklerini anlattı. Bu yayınlarda Kim hanedanı hakkındaki dışarıdan yorumlar, daha özgür ve varlıklı Batı yaşam tarzı örnekleri ve kaçakların başarı hikâyeleri yer alıyordu.

DIŞ RADYO YAYINLARI YÜZDE 85 AZALDI

Kuzey Kore üzerine çalışan saygın bir akademik site olan 38 North, geçen ay yayımladığı değerlendirmede, ABD ve Güney Kore hükümetlerinin yaptığı kesintiler sonrası Kuzey Kore’ye yönelik dış radyo yayınlarının yüzde 85 oranında azaldığını bildirdi. İki büyük ABD fonlu yayın kuruluşu; Voice of America (Amerika’nın Sesi) ve Radio Free Asia (Özgür Asya Radyosu), ABD Başkanı Donald Trump’ın mart ayında bu ağlara fon sağlayan kurumları fiilen dağıtan bir kararname imzalamasının ardından Korece yayınlarını durdurmak zorunda kaldı. Trump, bu ağların liberal yanlısı olduğunu veya israf yaptığını söylemişti.

GÜNEY KORE'DE K-POP YASAĞI

Güney Kore’nin liberal hükümeti ve Başkanı Lee Jae Myung ise Kuzey Kore ile gerilimi azaltmak için sınır ötesi radyo yayınlarını durdurdu. Hükümet ayrıca sınır hattında K-pop ve dünya haberleri yayımlayan hoparlörleri kapattı ve aktivistlerin propaganda broşürleri ve USB bellekleri taşıyan balonları sınır ötesine göndermesini yasakladı.

FNK radyosu artık Kuzey Kore’ye yayın yapmaya devam eden birkaç küçük sivil veya dini kuruluş arasından biri. FNK başkanı Lee, VOA ve RFA’nın çok daha büyük olduğunu, kendi ekiplerinde ise tamamı Kuzey Kore’den kaçan beş çalışan bulunduğunu söyledi. Lee, “Bu askıya alınan yayınların sadece geçici olarak durduğunu ve kesinlikle yeniden başlayacağını mı söylemeliyiz, yoksa hayatta kalan az sayıdaki yayından biri olduğumuzu mu söylemeliyiz, bunun ağırlığını hissediyoruz” diye konuştu.

KÜLTÜR RET YASASI

2020’den bu yana Kuzey Kore, özellikle Güney Kore kültürüne karşı yabancı kültürel etkilerle mücadeleyi sertleştiren çok baskıcı yasalar çıkardı. “Tepkisel İdeoloji ve Kültür Ret Yasası”, yabancı film ve müzik tüketen, bulunduran veya yayanlara 10 yıla kadar ağır işçilikle hapis; izinsiz radyo ve TV kanallarını kullananlara ise 5 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.