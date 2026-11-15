İki sınavın da birincisi, yapay zekayla kopya çektiğini itiraf etti

Güney Kore 'de nisan ve temmuz aylarında yapılan vergi muhasebeciliği sınavının her iki aşamasında da birinci olan aday aday, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, salona soktuğu minyatür kamerayla önündeki soruların fotoğrafını çekerek yapay zekaya gönderdiğini, gelen cevaplara ise cep telefonundan baktığını söyledi.



Sınavı düzenleyen Kore İnsan Kaynakları Geliştirme Servisi ise, aday sınava girerken salonda iki gözetmen bulunduğunu açıkladı.



İLK SINAVDA AKILLI GÖZLÜK KULLANARAK KOPYA ÇEKTİĞİ İDDİALARINI REDDETMİŞTİ



İlk sınavda tek yanlış cevapla 400 üzerinden 397.5 puan alan aday, akıllı gözlük kullanarak kopya çekmekle suçlanmış ancak bu iddiaları reddetmişti.



YAPTIKLARINDAN PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ



Kendini sadece "Han" soy ismiyle tanıtan ve avukatı Lee ​Don-ho'nun YouTube hesabında, siyah maske takmış halde kamera karşısına geçen kopyacı aday, yaptıklarından büyük pişmanlık duyduğunu dile getirdi. Seul polisi de, adayın kopya çektiğine dair yazılı itirafının avukat tarafından kendilerine ulaştırıldığını açıkladı.



İŞ KURMAK İÇİN İŞİNİ BIRAKINCA MADDİ SIKINTIYA GİRDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ



AFP'nin haberine göre hakkında soruşturma başlatılan Han, yeni bir iş kurmak için işinden ayrıldığında büyük maddi sıkıntılar yaşadığını öne sürerken, "Para kazanmak istemiştim. Güzel bir işi bıraktıktan sonra ailemi hayal kırıklığına uğrattığım için kendimden nefret ettim." dedi.



BAŞKA ADAYLAR DA ÖĞRENMESİN DİYE YÖNTEMİ AÇIKLAMIYORLAR



Avukatı, diğer adayların da denememesi adına kopya yöntemi hakkında daha fazla ayrıntı verilmeyeceğini açıkladı.

Güney Koreli, akıllı gözlüklerinin kullanıldığı kopya yöntemlerine karşı önlemlerini artırmış, geçen ay da üniversiteye giriş sınavlarında bu tür cihazları kullanırken yakalanan öğrenciler hakkında suç duyurusunda bulunmayı planlarını duyurmuştu.