İki suikast girişimi atlattı: Trump travma sonrası stres mi yaşıyor?

Son aylarda iki ayrı suikast girişimi atlatan eski ABD başkanı Donald Trump'ın ruh sağlığı hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Uzun zamandır Trump'ı takip eden The New York Times muhabiri Maggie Haberman, eski başkanın travma sonrası stres bozukluğuyla mücadele ettiğini ileri sürdü. Haberman'a göre Trump ve ekibi kendilerini sürekli saldırı altındaymış gibi hissediyor. Fiziksel ve internetten gelen tehditler Trump'ın kampanyasını zora sokuyor.

İki suikast girişimi atlattı: Trump travma sonrası stres mi yaşıyor?

Uzun zamandır eski Başkanı 'ı takip eden politika muhabiri Maggie Haberman, eski başkanın kendisine yönelik iki girişiminin ardından alışılmadık derecede kaygılı göründüğünü söyledi.

The New York Times'ın kıdemli muhabiri ve CNN yorumcusu olan Haberman, 2016'da göreve geldiğinden beri Trump hakkında kapsamlı yaptı ve başkanlığı hakkında bir kitap yazdı.

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"YÜZÜ ÇOK ŞEY ANLATIYOR"

Haberman, cuma günü CNN'e, Trump'ın bu hafta başında New York'taki mitinginde çok kaygılı göründüğünü söyledi.

Mitinge katılan Haberman, Trump'ın destekçilerinden birinin kendisine doğru geldiğini sandığı ve gözle görülür şekilde irkildiği bir ana atıfta bulunarak, "Yüzü çok şey anlatıyor çünkü bakışlarının sağa kaydığını ve vücudunun sarsıldığını görüyorsunuz ve bunu ele veriyor, sahneye birinin geldiğini düşündüğünü gösteriyor." dedi.

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"SÜREKLİ SALDIRI ALTINDA HİSSEDİYOR"

Trump mitinginde "gerginlik problemi" yaşadığını da dile getirdi. Kaygısını itiraf etmek her zaman güçlü görünmeyi seven bir adam için epey alışılmadık bir durum.

Haberman'a göre Trump ve kampanyası kendilerini şu ya da bu şekilde ve çeşitli nedenlerle sürekli saldırı altındaymış gibi hissediyorlar. Fiziksel ve internetten gelen tehditler var. Bu durum açıkça günlük faaliyetlerini etkiliyor.

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İKİ AYRI GİRİŞİMİ

Trump'ın hayatına yönelik ilk saldırı girişimi temmuzda 20 yaşındaki Thomas Crooks'un Pensilvanya'nın Butler kentindeki mitinginde ateş açmasıyla gerçekleşmişti. Trump'ı kulağından vuran Crooks ayrıca mitinge katılanlardan birini öldürmüş, iki kişiyi de yaralamıştı.

Geçen hafta sonu, Florida'daki West Palm Beach'teki Trump National Golf Club'da eski başkan golf oynarken çalılıkların arasından SKS tarzı bir tüfekle nişan aldığı iddia edilen Ryan Wesley Routh gözaltına alınmıştı.

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