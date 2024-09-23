İki suikast girişimi atlattı: Trump travma sonrası stres mi yaşıyor?

Uzun zamandır eski ABD Başkanı Donald Trump'ı takip eden politika muhabiri Maggie Haberman, eski başkanın kendisine yönelik iki suikast girişiminin ardından alışılmadık derecede kaygılı göründüğünü söyledi.



The New York Times'ın kıdemli muhabiri ve CNN yorumcusu olan Haberman, 2016'da göreve geldiğinden beri Trump hakkında kapsamlı haberler yaptı ve başkanlığı hakkında bir kitap yazdı.

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"YÜZÜ ÇOK ŞEY ANLATIYOR"



Haberman, cuma günü CNN'e, Trump'ın bu hafta başında New York'taki mitinginde çok kaygılı göründüğünü söyledi.



Mitinge katılan Haberman, Trump'ın destekçilerinden birinin kendisine doğru geldiğini sandığı ve gözle görülür şekilde irkildiği bir ana atıfta bulunarak, "Yüzü çok şey anlatıyor çünkü bakışlarının sağa kaydığını ve vücudunun sarsıldığını görüyorsunuz ve bunu ele veriyor, sahneye birinin geldiğini düşündüğünü gösteriyor." dedi.



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"SÜREKLİ SALDIRI ALTINDA HİSSEDİYOR"



Trump mitinginde "gerginlik problemi" yaşadığını da dile getirdi. Kaygısını itiraf etmek her zaman güçlü görünmeyi seven bir adam için epey alışılmadık bir durum.



Haberman'a göre Trump ve kampanyası kendilerini şu ya da bu şekilde ve çeşitli nedenlerle sürekli saldırı altındaymış gibi hissediyorlar. Fiziksel ve internetten gelen tehditler var. Bu durum açıkça günlük faaliyetlerini etkiliyor.



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İKİ AYRI SUİKAST GİRİŞİMİ



Trump'ın hayatına yönelik ilk saldırı girişimi temmuzda 20 yaşındaki Thomas Crooks'un Pensilvanya'nın Butler kentindeki mitinginde ateş açmasıyla gerçekleşmişti. Trump'ı kulağından vuran Crooks ayrıca mitinge katılanlardan birini öldürmüş, iki kişiyi de yaralamıştı.



Geçen hafta sonu, Florida'daki West Palm Beach'teki Trump National Golf Club'da eski başkan golf oynarken çalılıkların arasından SKS tarzı bir tüfekle nişan aldığı iddia edilen Ryan Wesley Routh gözaltına alınmıştı.