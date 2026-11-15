İki turistin skandal görüntüleri: Kiliseden çaldıkları İsa heykelini parçaladılar

Litvanya 'nın başkenti Vilnius'ta, İngiliz oldukları öne sürülen iki turistin tarihi bir kiliseden çaldıkları İsa heykelini parçaladığı iddia edildi. Olayın güvenlik kameralarına yansıdığı belirtilirken, şüphelilerin heykelin kırılmasının ardından bölgeden uzaklaştığı görüldü.

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre, 11 Kasım'da meydana gelen olayda, alkollü olduğu öne sürülen iki kişi, 15. yüzyıldan kalma bir kiliseden alınan altın kaplama İsa heykeliyle sokakta görüntülendi.

İSA HEYKELİNİ PARÇALADILAR

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerden birinin bankta oturarak cep telefonuyla arkadaşını kaydettiği, diğerinin ise elinde İsa heykeliyle yürüdüğü görüldü.

Boynunda atkı bulunan şüpheli, heykeli havaya kaldırarak İngilizce "Dinleyin, dinleyin, Tanrı'ya hamdolsun!" diye bağırdı.

Kısa süre sonra heykelin kolları koparken, başı ve gövdesi yere düşerek parçalandı. Heykelin kırılması üzerine şüphelilerden biri, "Aman Tanrım, bunu yapmış olamayız" dedi.

İki kişi daha sonra dar bir sokaktan uzaklaştı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Vilnius polisi, 11 Kasım saat 21.00 sıralarında Dominikonų Caddesi'ndeki kilisenin iç avlusunda, ahşap bir haç üzerinde bulunan altın renkli İsa heykelinin kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından kırıldığını açıkladı.

Polis, olayın yol açtığı maddi hasarın tespit edilmeye çalışıldığını bildirdi.

The Sun'ın haberinde, şüphelilerin İngiliz vatandaşı olduğunun değerlendirildiği ancak uyruklarının henüz resmen doğrulanmadığı belirtildi.

Heykelin çalındığı İlahi Merhamet Kilisesi (Shrine of Divine Mercy), 1934 yılında yapılan ünlü İlahi Merhamet tablosuna ev sahipliği yapıyor.