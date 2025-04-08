İki ülke arasında diplomatik kriz: Tüm uçuşlar yasaklandı

Cezayir Savunma Bakanlığı, 1 Nisan’da silahlı bir gözlem dronunun, Sahra kırsalındaki Tinzaouaten bölgesi yakınlarında ülke hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle silahlı bir gözetleme insansız hava aracını düşürdüğünü açıklamış, dronun enkazının sınırın 9.5 kilometre güneyinde bulunduğu belirtilmişti.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı ise dün yaptığı açıklamada, radar fotoğraflarını içeren olaya ilişkin verilerin Cezayir hava sahasının 1.6 km ihlal edildiğini gösterdiğini bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, Cezayir hava sahasının tekrarlayan ihlalleri nedeniyle Mali'ye ve Mali'den uçuşları yasakladığını söyledi.

Mali’den misilleme

Cezayir’in bu hamlesine Mali’den misilleme geldi. Mali Ulaştırma Ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cezayir’in "uluslararası terörü desteklemeye ısrar ettiği" gerekçesiyle Mali hava sahasının tüm Cezayir uçaklarına kapatıldığı kaydedildi.

Öte yandan, Mali ve Mali ile ilişkileri iyi olan Burkina Faso ve Nijer, yaşanan dron olayını görüşmek üzere Cezayir ‘deki Büyükelçiliklerini çağırmıştı. Cezayir de bu adıma karşılık Mali ve Nijer’deki Büyükelçilerini çağırarak, Burkina Faso’daki büyükelçisinin göreve başlama tarihini erteleyerek karşılık vermişti.