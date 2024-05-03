İki ülke daha Filistin'i devlet olarak tanıdı

Karayip ülkesi Trinidad ve Tobago, Filistin'i resmen devlet olarak tanıdığını açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda Karayip ülkeleri Barbados ve Jamaika da Filistin'i devlet olarak tanımıştı.

İki ülke daha Filistin'i devlet olarak tanıdı

Trinidad ve Tobago, ’i devlet olarak resmen tanıma kararı aldı.

Trinidad ve Tobago Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kararın "Filistin devleti" meselesinde büyüyen uluslararası fikir birliğini güçlendirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Filistin'in tanınması ahlaki ve adildir, Trinidad ve Tobago'nun Filistin halkının meşru isteklerini tanıdığını ve desteklediğini gösterir" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Karayip ülkelerinden Jamaika ve Barbados, Filistin devletini resmen tanıdıklarını duyurmuştu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell pazartesi günü yaptığı açıklamada, birçok AB ülkesinin Mayıs ayı sonuna kadar Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanımaya hazırlandığını söylemişti.

ABD ise geçtiğimiz ay Filistin'in Birleşmiş Milletlere tam üyeliğinin önünü açacak olan BM karar tasarısını, "devlet olmanın ile Filistin arasında doğrudan müzakereler yoluyla sağlanması gerektiğini" söyleyerek veto etmişti.

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