İki ülkede üç cinayet: 55 yıl önce firar eden kadının gizemi çözüldü

Sharon Kinne, 1960’ların başında, 25 yaşındaki kocası James Kinne'yi vurarak öldürdü. Cinayet sonrasında, Kinne, küçük kızını suçlayarak olayın kaza olduğunu iddia etti. James’in ölümünden birkaç saat önce, Kinne’nin ailesi, Sharon’un ilişkileri nedeniyle kocasını terk etmeyi planladığını öğrenmişti. Kocasının ölümünden sonra, hayat sigortasından aldığı 5 bin doları yeni bir araba almak için harcadı ve bu arabayı ona satan Walter Jones ile ilişkiye başladı. Fakat kısa bir süre sonra, Jones’un hamile eşi Patricia Jones öldürüldü. Patricia Jones, üç kurşunla öldürülmüştü ve cinayetin ardından Kinne, Patricia’nın ölümüne dair suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Kinne, suçsuz bulundu fakat James’in cinayetinden de yargılanmaya devam etti.

MEKSİKA'DA CİNAYET VE FİRAR



Mexico City'ye kaçan Kinne, 1964 yılında burada Francisco Paredes Ordonez isimli bir adamla tanıştı. İddiaya göre, birlikte gittikleri bir motelde Ordonez’i vurdu ve öldürdü. Kinne, cinayeti meşru müdafaa olarak savundu. Ancak yapılan aramalar, başka bir cinayetle ilgili kanıtları da ortaya çıkardı. Patricia Jones’un öldürülmesinde kullanılan silahın, Kinne’nin çantasından çıktığı tespit edildi.



"SİLAHŞÖR" LAKABIYLA TANINMAYA BAŞLADI



1965 yılında Meksika mahkemesi, Kinne’yi Ordonez cinayetinden suçlu buldu ve 13 yıl hapis cezasına çarptırdı. Hapishanede, medyada sıkça yer bulan Kinne, "La Pistolera" (Silahşör) lakabıyla tanınmaya başladı. Bir röportajında, "Cinayetten hüküm giymiş tüm kadınlardan korkuyorlar," diyerek, kendini güçlü ve korkutucu bir figür olarak tanıttı.



Ancak Kinne’nin hapis hayatı, çok uzun sürmedi. 1969’da, sadece dördüncü yılına girmişken, Ixtacalapan hapishanesinden firar etti.



55 YIL SONRA ÇÖZÜLEN GİZEM



Kinne’nin kaybolan yılları, dünya çapında bir gizem haline geldi. 1969’dan sonra, Kinne’nin nerede olduğu, hayatta olup olmadığına dair pek çok söylenti ortaya atıldı.



Ancak FBI, sonunda bu bilinmezliği sonlandırarak, Kinne'nin başka bir isimle yaşadığını ve 2022 yılında öldüğünü doğruladı. FBI'ın yaptığı açıklamaya göre, Kinne, son yıllarını Diedra Glabus adıyla yaşamış ve 2022 yılında ölmüştü. Yapılan parmak izi karşılaştırması, Diedra Glabus’un parmak izlerinin, kayıp katil Sharon Kinne’ye ait olduğunu ortaya koydu.



Bu gelişmenin ardından, Jackson County Şerif Departmanı'nın Kinne’nin uzun yıllar süren kayboluşuna dair bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Basın toplantısında, kurbanların ailelerine ve sevdiklerine bir çözüm sunulması amaçlanıyor.