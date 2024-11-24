İki ülkeye Schengen için yeşil ışık! Avusturya, vetosunu kaldırdı

Bulgaristan ve Romanya, geçtiğimiz mart ayında Avrupa Birliği'nin vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e katıldı. İki ülkenin Schengen'e tam üyeliğine Avusturya vetosu engel oluyordu. Avusturya iki ülkeye yönelik vetosunu da kaldırdı.

İki ülkeye Schengen için yeşil ışık! Avusturya, vetosunu kaldırdı

ve , geçtiğimiz mart ayında Avrupa Birliği'nin vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e katıldı. Ancak iki ülkenin önünde tam üyelik için büyük bir engeli vardı.

Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen'e tam üyeliği önündeki en büyük engel olan Avusturya vetosu da aşıldı.

Bu yılın başında Viyana yönetimi deniz ve hava sınırlarındaki pasaport kontrollerini kaldırmıştı. Anlaşmayla iç kara sınırlarındaki kontroller de kalkacak.

İÇİŞLERİ BAKANLARINDAN TOPLANTI

Schengen'e tam üyelik kararı Romanya, Bulgaristan ve Avusturya içişleri bakanlarının Budapeşte'deki toplantısının ardından geldi. Bakanlar ortak anlaşma imzaladı.

Anlaşmayla sığınma talebi reddedilenlerin sınır dışı edilme işlemlerinin hızlandırılması taahüdü de yer alıyor.

Avusturya, uzun süredir, düzensiz göçün artabileceği kaygısıyla iki ülkenin Schengen'e dahil olmasına karşı çıkıyordu. 1 Ocak itibariyle kara sınırlarındaki kontrollerin tamamen kaldırılması bekleniyor.

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