İki yaşındaki çocuk hamile annesini tabancayla öldürdü

ABD'nin Ohio eyaletinde iki yaşındaki çocuk, 33 haftalık hamile annesini silahla vurarak öldürdü.



Daily Mail'in haberine göre, olay yerine hızla intikal eden yetkililer 31 yaşındaki kadını hastaneye kaldırdı ancak bebek ve anne kurtarılamadı.

Polis şefi David Smith yaptığı açıklamada, polis ekipleri eve girdiğinde Laura Ilg'in bilincinin açık olduğunu ifade etti.

Talihsiz kadın yetkililere, çamaşır yıkarken oğlunun kapısı genellikle kilitli olan yatak odasına bir şekilde girdiğini ve silahla oynamaya başladığını belirtti.



Yatak odasındaki komodinin üzerinde biri tabanca olmak üzere üç ateşli silah bulundu. Olay sırasında işte olan Ilg'in eşi Alek Ilg, silahların kendisine ait olduğunu bildirdi.



"EVLERİN YÜZDE 40'INDA SİLAH VAR"



ABD merkezli düşünce kuruluşu Pew Araştırma Merkezi'ne göre ülkedeki evlerin yaklaşık yüzde 40'ında silah olduğunu açıkladı.



Teksas'ta martta üç yaşındaki bir çocuk, 4 yaşındaki ablasını evde 5 yetişkin olmasına rağmen kazara silahla öldürmüştü.