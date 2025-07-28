İki yaşındaki çocuk kobra yılanını ısırarak öldürdü

Hindistan’da iki yaşındaki bir erkek çocuğu, yaklaşık bir metre uzunluğundaki bir kobrayı ısırarak öldürdü.



Govinda Kumar isimli küçük çocuk evinin dışında oynarken zehirli yılan koluna dolandı.



Ailesinin aktardığına göre, Govinda yılanı fark edince ona bir tuğla parçası fırlattı.

Bunun üzerine kobra hamle yaparak çocuğun eline sarıldı. Küçük çocuk daha sonra yılana karşılık vererek yılanın başını ısırdı ve onu öldürdü.

"KOŞTUK AMA ÇOKTAN ÖLDÜRMÜŞTÜ"

Govinda’nın büyükannesi Mateshwari Devi, “Yılanı çocuğun elinde gördüğümüzde herkes ona doğru koştu ama bu sırada çocuk çoktan yılanı ısırarak öldürmüştü” dedi.

Yılanı ısırmasının hemen ardından Govinda bilincini kaybetti.

Uzmanlar, kobranın başında ve ağzında meydana gelen yaraların çocuğun ısırığıyla oluştuğunu ve yılanın bu nedenle öldüğünü doğruladı.

"ZEHİR ETKİLEDİ AMA ÖLDÜRMEDİ"

Çocuğun tedavisinden sorumlu Dr. Surab Kumar, “Zamanında yapılan müdahale Govinda’nın hayatını kurtardı” dedi.

Doktor ayrıca The Telegraph’a yaptığı açıklamada, “Biz de çok şaşırdık ve çocuğun gerçekten kobrayı ısırıp ısırmadığını, kendisinin ısırılıp ısırılmadığını anlamak için ailesiyle defalarca teyit ettik. Yılanın zehrinin çocuğun kanına karışıp karışmadığını netleştirmek istedik” dedi.

Govinda’ya alerji karşıtı ilaç verildiği ve doktorlar tarafından gözlem altında tutulduğu bildirildi.