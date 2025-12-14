İki yıl önce kaybolan Belçikalı kadının telefonu bulundu

Avustralya'nın Tazmanya Adası'ndaki vahşi doğada iki yıl önce kaybolan Belçikalı Celine Cremer'in telefonu bulundu.

Philosopher Şelalesi yakınındaki çalılık alanda Cremer'in ailesi ve arkadaşları tarafından özel bir arama çalışması yapıldı. Cremer 2023'te burada kaybolmuştu.

Polis, kadın kaybolduktan birkaç gün sonra bu alan yakınlarında arabasını bulmuştu. Ancak birçok kez arama yapılmasına rağmen başka bir ize rastlanmamıştı.

PARMAK İZİ İNCELENECEK

Daha önce yetkililer tarafından aranan bir bölgede, ailesi ve arkadaşları bir telefon buldu ve bu telefonun Cremer'e ait olduğu doğrulandı. Tazmanya polisinden yapılan açıklamada, telefonun parmak izi incelemesine gönderileceği bildirildi.

Müfettiş Andrew Hanson, "Telefon verileri ve bulunduğu konum, Celine'in telefonundaki bir uygulamayı kullanarak, gün ışığı azalırken Philosopher Şelalesi parkurundan ayrılıp arabasına daha doğrudan bir yoldan dönmeyi seçmiş olabileceği teorisini destekliyor" dedi. Hanson, "Telefonunu düşürdüğünü ve kafası karışık şekilde, yoğun arazide telefonsuz devam ettiğinden şüpheleniyoruz" diye ekledi.

Avustralya Yayıncılık Kurumu, Cremer'in dört arkadaşının Belçika'dan yola çıkarak yeni arama çalışmalarına katıldığını bildirdi.

"KIŞ ŞARTLARINDAN SAĞ ÇIKAMAZ"

Celine Cremer en son 17 Haziran 2023'te görüldü ve arkadaşları, dokuz gün sonra kayıp bildiriminde bulundu.

Polis, kadının maruz kaldığı düşünülen kış şartlarından sağ çıkabilmesinin olası olmadığını belirtiyor.