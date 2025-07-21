İki İsrail askeri Belçika'da gözaltına alındı!

İki İsrail askerinin, Gazze'deki savaş suçları nedeniyle Belçika'da gözaltına alındığı bildirildi.

Hind Rajab Derneği, olayın Tomorrowland müzik festivalinde yaşandığını açıkladı.

Gözaltıların, Belçika makamlarına iletilen şikayet üzerine gerçekleştiği belirtilirken, askerlerin güç kullanılarak sorguya alındığı bildirildi.

Derneğe göre askerler daha sonra serbest bırakıldı.

Belçika Federal Soruşturma Bürosu, gözaltı olduğunu teyit etmedi ancak soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. Askerlerin isimleri açıklanmadı.

Davayı inceledikten sonra savcılar, Belçika mahkemelerine Cenevre Sözleşmeleri kapsamındaki savaş suçları ve Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşme'de tanımlanan işkence gibi uluslararası suçlar üzerinde ülke dışı yetki veren Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca yargı yetkisine sahip olduklarına karar verdi.

FESTİVALDE ASKERİ SEMBOLLER SERGİLEDİLER

İsrail basınına göre yerel kaynaklar, olay, askerlerin halka açık kalabalık bir etkinlikte askeri semboller sergiledikleri görüldükten sonra asayiş kaygılarıyla ilişkilendirildi.

Hind Rajab Vakfı, "Avrupa'da ilk kez Gazze'deki suçlarla bağlantılı İsrailli şüpheliler resmi gözaltı ve sorgulamaya tabi tutuldu" dedi ve bunun yasal bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Vakıf, şu açıklamayı yaptı: "Gazze'deki mağdurlara ve hayatta kalanlara: Sizi görüyoruz, sizi duyuyoruz ve adalet taleplerinizi ileriye taşıyoruz. Cezasızlığın kalıcı olduğuna inananlara: Bu an öyle olmadığını gösteriyor."