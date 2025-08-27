İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan 13 batık gemi gün yüzüne çıktı

Uluslararası bir araştırma ekibi, Solomon Adaları’ndaki Iron Bottom Sound bölgesinde İkinci Dünya Savaşı’na ait 13 savaş gemisinin enkazını ortaya çıkardı. Ocean Exploration Trust öncülüğünde, E/V Nautilus araştırma gemisiyle yürütülen 22 günlük görev 1 Ağustos 2025’te tamamlandı.



Mürettebat, aralarında USS New Orleans ağır kruvazörünün baş kısmı ve Japon muhribi Teruzuki’nin de bulunduğu dört gemiyi ilk kez kayda geçirdi. Ayrıca USS Vincennes, USS Astoria, USS Quincy, USS Northampton, USS Laffey, USS DeHaven, USS Preston, USS Walke, Avustralya’ya ait HMAS Canberra, Japon muhribi Yudachi ve bir çıkarma gemisi de yüksek çözünürlükle görüntülendi.



YENİ TEKNOLOJİ İLE AYRINTILI HARİTALAR

Görev sırasında gelişmiş su altı robotları kullanıldı. Nautilus’tan fırlatılan uzaktan kumandalı araçların (ROV) yanı sıra New Hampshire Üniversitesi tarafından geliştirilen insansız yüzey gemisi DriX de devreye girdi.

DriX sistemi, bin kilometrekareden fazla alanı tarayarak bölgenin bugüne kadar hazırlanmış en ayrıntılı deniz haritalarını oluşturdu. Böylece düzinelerce potansiyel batık noktası da belirlendi.

Ocean Exploration Trust Başkanı Dr. Robert Ballard, “34 yıl önce bu bölgede keşif yapmıştık. Şimdi ise yeni teknoloji sayesinde çok daha ayrıntılı kayıtlar alıyor ve bunları tüm dünyayla canlı paylaşabiliyoruz” dedi.



SAVAŞIN AĞIR BİLANÇOSU

Guadalcanal, Savo ve Nggela adaları arasında yer alan Iron Bottom Sound, 1942’de beş büyük deniz savaşına sahne oldu. Bu çatışmalarda 111’den fazla gemi ve 1.450 uçak kaybedildi, 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Bölgedeki batıkların önemli bir kısmı hala keşfedilemedi.

ABD Donanması Deniz Tarihi ve Miras Komutanlığı Direktörü Emekli Tuğamiral Samuel J. Cox, araştırmayı “her iki taraftan denizcilerin cesaretini ve fedakarlığını hatırlatma fırsatı” olarak değerlendirdi. Cox, “Onlar hükümetlerinin emriyle savaştılar ve görevlerini yerine getirdiler. Kaybedilenler unutulmadı, asla unutulmayacak” ifadelerini kullandı.

NautilusLive.org üzerinden 138 saatten fazla dalış yayını yapıldı. Çalışmaları dünya çapında milyonlarca kişi – aralarında gaziler, torunlar ve tarihçilerin de bulunduğu – eş zamanlı olarak takip etti.